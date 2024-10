Palmeiras tropeça e vê Botafogo aumentar vantagem na liderança

Foto: Diogo Reis/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 05/10/2024 - 18:38 • Bragança Paulista (SP)

Palmeiras e Bragantino não passaram do empate, neste sábado (5), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP). A partida, válida pela 29ª rodada do Brasileirão, terminou 0 a 0. Com o resultado, o Verdão chega aos 57 pontos e continua na vice liderança. O Massa Bruta, por sua vez, busca a vaga na classificação para a Sul-Americana, mas segue na 13ª posição, com 34 pontos.

O Botafogo, líder no campeonato, venceu na rodada e aumentou de um para três pontos a vantagem sobre o Palmeiras (60 pontos contra 57).

Como foi a partida?

A primeira etapa foi marcada pela superioridade do Palmeiras. A equipe de Abel Ferreira teve os 15 minutos iniciais com grande liberdade e controle de bola, enquanto o Bragantino tentava aproveitar as poucas chances que tinha para atacar a defesa alviverde.

Apesar do domínio, o Verdão finalizava poucas vezes e não conseguia transformar a maior posse de bola em chance de gol.

A chance mais clara do primeiro tempo saiu de um cruzamento de Raphael Veiga, que buscava o cabeceio de Flaco Lopez. O centroavante subiu sozinho na área, mas cabeceou por cima do gol de Cleiton.

Pelo lado do Massa Bruta, Mosquera foi quem levou perigo para a área de Weverton. Após limpar Giay e Gustavo Gómez, engatou a finalização, mas foi impedido pelo goleiro, que foi o destaque do Palmeiras na etapa.

Felipe Anderson e Paulo Henrique disputam a bola em Bragantino x Palmeiras (Foto: Diogo Reis/AGIF)

O Bragantino voltou para a segunda etapa com sede de vitória. Logo aos 30 segundos, em falha do lateral do Palmeiras, Mosquera avançou na área e arriscou no gol, mas não conseguiu marcar.

O cenário da etapa final foi semelhante ao primeiro tempo. O Palmeiras permaneceu sem criatividade no meio-campo e não levou perigo ao gol de Cleiton. Com isso, Abel propôs modificações para acelerar a partida. Estêvão, Dudu e Gabriel Menino entraram para no jogo, para pressionar o adversário.

Dudu, Maurício e Flaco finalizaram em menos de cinco minutos e o Palmeiras se tornou mais agressivo. O Alviverde pressionou, mas não conseguiu a vitória e os três pontos.

Durante o segundo tempo, Guilherme precisou ser substituído, após contusão na cabeça, em uma disputa de bola. O lateral do Massa Bruta saiu de campo consciente, mas precisou ser levado de ambulância ao hospital.

O que vem por aí?

As equipes voltam à campo após o período da Data Fifa, somente daqui duas semanas. O Palmeiras viaja para enfrentar no Juventude, no próximo dia 20, no Alfredo Jaconi, às 20h. Por outro lado, o RB Bragantino vai à Bahia enfrentar o Vitória, no dia 19, às 16h, no Barradão.

✅ FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO 0 x 0 PALMEIRAS

29ª rodada - Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: sábado, 5 de outubro de 2024, às 16h30m (de Brasília).

📍 Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).

🟨 Cartões amarelos: Giay, Ríos e Gabriel Menino, do Palmeiras; Jadsom, Ivan Cavaleiro, Eduardo Sasha e Cleiton, do Bragantino.

🟥 Cartões vermelhos: Lucas Cunha, do Bragantino, e Gabriel Menino, do Palmeiras.

⚽ BRAGANTINO (Técnico: Pedro Caixinha)

Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Eduardo e Guilherme; Jadsom (Raul) , Lincoln (Douglas Mendes) e Evangelista; Mosquera (Arthur Sousa), Eduardo Sasha (I. Cavaleiro) e Vitinho.



⚽ PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Giay (Marcos Rocha), Gustavo Gómez, Murilo e Caio Paulista (Vanderlan); Aníbal Moreno e Richard Ríos (Gabriel Menino); Maurício (Rony), Raphael Veiga (Estêvão) e Felipe Anderson (Dudu); Flaco López.