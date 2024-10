(Foto: Diogo Reis/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/10/2024 - 18:01 • Rio de Janeiro

Aos 27 minutos do primeiro tempo, o lateral direito Giay foi advertido com um cartão amarelo, pelo árbitro Braulio da Silva Machado. Além do cartão, a atuação do defensor do Palmeiras contra o RB Bragantino (jogo em andamento), no Estádio Nabi Abi Chedid foi muito criticada pelos torcedores do Verdão.

Pra que ele vai manter o Giay amarelado velho???? — João Bressa (@joaobressa.bsky.social) 2024-10-05T20:35:36.713Z

primeiro tempo do Giay foi horroroso, e o segundo não começou melhor — Fábio Terra (@fabiotb.bsky.social) 2024-10-05T20:36:33.653Z

Esse Giay já pode emprestar para o Atlético Goianiense — Palestrino 🇮🇹🐷💚 (@palestrino1914.bsky.social) 2024-10-05T20:36:49.928Z

Não é possível que o Giay seja jogador profissional... Que cara horroroso. — Marcelo (@marcelo1299.bsky.social) 2024-10-05T20:36:51.757Z

Na base tem moleque MUITO melhor que o Giay — 𝐵𝑖𝑎 ¹² 𝙱𝚎𝚊TRi𝚣Ⓟ (@beatriizzc.bsky.social) 2024-10-05T20:36:55.557Z

Giay iniciou sua carreira no San Lorenzo, estreando no profissional em abril de 2022, quando tinha 18 anos. Desde então, o jogador entrou em campo 87 oportunidades e marcou dois gols no período. Apesar de utilizar a camisa 8 e atuar também no meio-campo, sua principal função é na lateral direita, setor carente no elenco do Palmeiras.

Agustín Giay em ação pelo Palmeiras no Brasileirão (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Escalações RB Bragantino x Palmeiras:

BRAGANTINO (Técnico: Pedro Caixinha)

Cleiton; Jadsom, Pedro Henrique, Eduardo e Guilherme; Raul (Matheus Fernandes), Lucas Evangelista e Lincoln; Henry Mosquera, Vitinho e Eduardo Sasha

Desfalques: Luan Cândido, Nathan Mendes, Thiago Borbas e Juninho Capixaba (Lesionados); John John (Suspenso).



PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Maurício; Raphael Veiga, Felipe Anderson e Flaco López