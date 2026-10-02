Cedido pelo Palmeiras, Rômulo é um dos principais destaques do Novorizontino, que busca o acesso à elite do futebol brasileiro. O vínculo com a equipe do interior é válido até dezembro de 2026, mas o futuro do meia ainda é indefinido.

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Rômulo recebeu sondagens recentes de clubes do exterior, mas as conversas não avançaram. Em entrevista, afirmou que não pensa no assunto neste momento e deixará as negociações a cargo de seus representantes até o fim da temporada. A partir daí, pretende se reunir com a diretoria alviverde para definir os próximos passos da carreira.

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- Deixo para o meu empresário resolver essas situações entre Novorizontino e Palmeiras. Sei que, depois que acabar o campeonato, vamos ter muitas coisas para conversar e ajeitar - Rômulo, em resposta à ESPN.

De acordo com apuração do Lance!, o meia não está nos planos da comissão técnica de Abel Ferreira para a próxima temporada. A diretoria pretende negociar alguns atletas que estão emprestados para atingir a meta financeira estipulada para 2026. Além do meia, o atacante Luighi e o zagueiro Micael também estão nessa lista.

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Rômulo foi contratado pelo Palmeiras em fevereiro de 2024, após se destacar justamente no Novorizontino. O Alviverde detém 70% dos direitos econômicos do atleta, que possui vínculo válido até o fim de 2028.

Na atual temporada, o meio-campista soma 16 gols e 12 assistências em 43 partidas disputadas. O Novorizontino ocupa atualmente a segunda colocação da Série B do Campeonato Brasileiro, com os mesmos 54 pontos do Vila Nova, mas com uma partida a menos.

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Rômulo, atleta do Palmeiras, durante partida pelo Novorizontino (Foto: Gustavo Ribeiro / Novorizontino)

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