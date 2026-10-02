Palmeiras terá limitação no Nubank Parque contra o Corinthians, mas ganha reforço

O Nubank Parque terá capacidade reduzida para o clássico entre Palmeiras e Corinthians, em 11 de outubro, pelo Campeonato Brasileiro. A instalação de um palco para um show fará com que o setor norte seja aberto com restrições, reduzindo a capacidade total do estádio em até 30%.

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Com isso, a tendência é de que a casa alviverde receba cerca de 30 mil torcedores no clássico. Assim como em outras ocasiões, a gestora do espaço realizará uma força-tarefa para deixar o estádio à disposição do Palmeiras, mas com capacidade reduzida, como já ocorreu em outras partidas de 2026.

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A equipe soma atualmente 57 pontos, três a menos que o líder Flamengo, que tem duas vitórias a mais, primeiro critério de desempate do Campeonato Brasileiro. Com a diferença na tabela, o Palmeiras não depende apenas dos próprios resultados para conquistar o título, apesar do confronto direto entre as equipes, em novembro, em São Paulo.

Antes de receber o Corinthians, o Palmeiras encara o Bahia, também no Nubank Parque, em 8 de outubro, no primeiro compromisso após a paralisação para a Data Fifa. Os 11 convocados serão reavaliados na chegada ao Brasil, e existe a possibilidade de alguns deles não estarem à disposição da comissão técnica.

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Nubank Parque, estádio do Palmeiras (Foto: Rafaela Cardoso / Lance!)

Abel Ferreira retorna de suspensão

O técnico Abel Ferreira cumprirá o último jogo de suspensão no Campeonato Brasileiro contra o Bahia e estará à beira do gramado no clássico contra o Corinthians, no Nubank Parque. O treinador recebeu três jogos de punição após chutar um equipamento de áudio durante o empate com o Mirassol.

Abel, porém, voltará a cumprir suspensão, desta vez na Libertadores. Ele recebeu cartão vermelho durante a classificação diante da LDU, em Quito, e será desfalque no primeiro jogo da semifinal da competição contra o Fluminense, no Rio de Janeiro.

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