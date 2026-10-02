O Palmeiras mantém a Sportingbet, patrocinadora master do clube, nas divulgações oficiais após a Medida Provisória anunciada pelo governo federal na última sexta-feira, que restringe as apostas on-line e a publicidade de bets e casas de apostas no futebol brasileiro. A medida entra em vigor na próxima terça-feira (6).

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Diferentemente de outros clubes do futebol brasileiro, como o Flamengo, o Palmeiras manteve a patrocinadora nos uniformes de treinamento e nas publicações realizadas nas redes sociais desde a decisão anunciada pelo governo. A partir da entrada em vigor da medida, porém, o clube não poderá exibir a marca no duelo contra o Bahia, em 8 de outubro, no Nubank Parque, pelo Campeonato Brasileiro. Palmeiras e patrocinadora mantêm conversas e realizaram uma reunião nas últimas horas para definir os próximos passos.

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A tendência, segundo pessoas envolvidas nas negociações ouvidas pela reportagem do Lance!, é de que Palmeiras e Sportingbet busquem um acordo nos bastidores para evitar o encerramento da parceria. A suspensão do contrato, porém, não está descartada. Entre os principais pontos em discussão está a impossibilidade de a casa de apostas divulgar sua marca nos uniformes e em outros espaços do clube, o que reduziria o patrocínio a um custo sem contrapartida comercial.

— Um ativo é uma coisa em que a gente pode ativar. E, a partir do momento em que eu não posso ter o meu nome na camiseta e não posso exercer os meus benefícios de patrocinador oficial da Conmebol Libertadores, eu deixo de ter os ativos. Eu tenho os contratos. São coisas diferentes. Essas decisões não estão tomadas — explicou Antonio Forjaz, Head da Sportingbet na Latam, em exclusiva ao Lance!.

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— A gente não quer virar as costas para o Brasil. A gente acredita muito nesse mercado, que a regulamentação e o mercado regulado são a resposta certa. Em primeiro lugar, vamos lutar por isso, sempre dentro dos parâmetros e em vias de colaboração com o governo e os órgãos reguladores — detalhou.

Pelo lado do Palmeiras, o clube participou de uma reunião virtual com outros times, mediada pela Federação Paulista de Futebol, ainda no início da semana. As partes discutiram as próximas medidas e os impactos da redução das receitas provenientes das bets no orçamento dos clubes, tanto para esta temporada quanto para as futuras, durante o período de vigência dos contratos firmados com as casas de apostas.

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Elenco do Palmeiras estampa casa de apostas em treinamento (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

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A direção do Palmeiras, porém, não irá recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF) contra a proibição das bets. A intenção é alinhar as próximas medidas com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), em razão da relação próxima entre a presidente do clube, Leila Pereira, e o presidente da entidade, Samir Xaud.

Sportingbet prioriza medidas internas antes de contato com os clubes

Após tomar conhecimento da nova regulamentação sobre casas de apostas e cassinos on-line no Brasil, a Sportingbet priorizou medidas internas antes de iniciar as conversas com os clubes que patrocina no futebol brasileiro, Palmeiras e Vasco. A principal preocupação era honrar os pagamentos e os contratos já vigentes, que precisaram ser interrompidos em 6 de outubro, antes de iniciar o contato com as equipes. As conversas ocorreram nas últimas horas, mas ainda não há definição sobre os próximos passos.

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— Nosso foco imediato foi falar com nossos colaboradores, nossos times. Na última sexta-feira, data em que a MP foi divulgada, houve muita coordenação interna entre grupos mais restritos e tecnologia, porque a aplicação da MP requer um trabalho operacional muito grande. Não é uma coisa que dá para fazer rápido. Então, o foco inicial foi conter isso (problemas internos). Agora, sim, estaremos a conversar com os clubes durante essa semana — detalhou Forjaz ao Lance!.

Como o fim das bets afeta o Palmeiras

O patrocínio máster da Sportingbet representa pouco menos de 10% da receita do Palmeiras. Na última temporada, além dos R$ 100 milhões fixos previstos no contrato, o clube recebeu outros R$ 20 milhões em bonificações por metas alcançadas. O montante representa uma parcela menor em relação a rivais que também têm contratos robustos com casas de apostas, como Corinthians e Flamengo, cujos acordos podem representar até 15% da receita anual.

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O Palmeiras encerrou 2025 com receita operacional bruta de R$ 1,78 bilhão, recorde histórico do clube. O valor ficou mais de R$ 700 milhões acima da previsão inicial, de R$ 1,03 bilhão. Entre os principais fatores que impulsionaram a receita estão as vendas de jogadores e a participação no Mundial de Clubes da Fifa, no qual o Palmeiras foi eliminado pelo Chelsea nas quartas de final.

Segundo apuração do Lance!, o Palmeiras está preocupado com uma eventual rescisão do contrato com a Sportingbet, mas já mantém conversas iniciais com possíveis substitutos. A necessidade pode ganhar urgência nesta reta final da temporada, quando o clube disputa as semifinais da Copa do Brasil e da Libertadores, além das rodadas decisivas do Campeonato Brasileiro.

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Uma eventual decisão de alterar o principal espaço de exposição do uniforme, por sua vez, só será tomada após um acordo com a atual patrocinadora.