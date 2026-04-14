O Palmeiras quer aproveitar o fator casa para voltar a embalar na temporada. O time segue líder do Brasileirão com vantagem de seis pontos, mas vem de um empate com o Corinthians no final de semana, na Neo Química Arena e, antes disso, empatou também na estreia da Libertadores, contra o Junior Barranquilla, na Colômbia.

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Agora, a equipe de Abel Ferreira quer embalar duas vitórias seguidas diante de sua torcida. O primeiro desafio será nesta quinta-feira (16), contra o Sporting Cristal, do Peru, no Allianz Parque, pela segunda rodada da fase de grupos do torneio continental. Se vencer, pode assumir a liderança do Grupo F. Depois, pelo Nacional, o Verdão vai receber o Athletico-PR, no domingo (19).

- Será mais um jogo muito importante, será a estreia da Libertadores em casa. Tivemos um empate fora, então sabemos da importância dos jogos em casa em todas as competições. Temos de mostrar nossa força e sair com os três pontos - avaliou o meio-campista Mauricio, um dos titulares do time de Abel Ferreira.

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O time que deve entrar em campo, aliás, deve ser praticamente força máxima, já que Jhon Arias, baixa contra o Corinthians em razão de suspensão automática, está à disposição para jogar a Libertadores. Além do colombiano, Vitor Roque tem chances de, enfim, retornar ao time. O camisa 9 está recuperado de um trauma no tornozelo esquerdo sofrido na semifinal do Paulistão e treinou de forma integral com a equipe.

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Com isso, o número de jogadores no departamento médico alviverde está caindo. Com a recuperação do Tigrinho e com o atacante Paulinho quase 100% - o jogador está em transição física -, apenas os laterais Piqueres e Jefté estão "de molho" neste momento.

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