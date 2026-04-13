O Palmeiras se reapresentou na manhã desta segunda-feira (13), na Academia de Futebol, após o empate por 0 a 0 com o Corinthians, no domingo (12), na Neo Química Arena, pelo Brasileirão, e deu início à preparação para o duelo com o Sporting Cristal-PER, na quinta-feira (16), às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores.

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As principais novidades ficaram por conta dos atacantes Vitor Roque e Paulinho, que estão perto de retornar ao time. Em transição física, o camisa 9 treinou com o elenco em tempo integral, enquanto o camisa 10, em recondicionamento físico, participou de grande parte das movimentações.

Os titulares no clássico fizeram atividades regenerativas no centro de recovery e neurociência, enquanto o restante do elenco foi a campo e fez trabalhos técnicos em dimensões reduzidas sob o comando da comissão de Abel Ferreira.

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Mauricio segue invicto no Palmeiras em 2026

De todos os atletas alviverdes que atuaram em 2026, o único que ainda não perdeu foi o meio-campista Mauricio, que soma 20 jogos, três gols no ano e não participou das derrotas para Novorizotino, Botafogo-SP e Vasco.

- A nossa responsabilidade é sempre buscar a vitória, ainda mais jogando pelo Palmeiras e jogando campeonatos que são competitivos e complicados. Fico muito feliz por essa marca, isso mostra o meu trabalho, a minha dedicação, o meu profissionalismo e também o do grupo como um todo. A gente sabe como é difícil ter essa regularidade, essa manutenção de vitórias e de jogos invictos - disse o camisa 18.

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Mauricio comentou também sobre o empate com o Corinthians, em duelo que aconteceu na noite de domingo (12) e foi marcado por polêmicas dentro e fora de campo, na Neo Química Arena.

- Era um jogo complicado. Quando se trata de um clássico, é sempre um campeonato à parte. Ainda mais contra eles, temos de estar sempre mais atentos, dedicar-se ainda mais nos detalhes e nos duelos. É claro que pela circunstância do jogo não foi um empate favorável, mas sabemos de alguns erros que cometemos na parte ofensiva para melhorar nos próximos jogos - finalizou o meia.

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(Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

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