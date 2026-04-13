"Por que o VAR não recomendou a marcação do pênalti neste lance?". Este questionamento foi feito pelo Palmeiras na manhã desta segunda-feira (13), após empate com o Corinthians no domingo (12), pelo Brasileirão. Nas redes sociais, o clube alviverde fez uma publicação de toda a jogada, que começa com Allan, na direita, até o momento em que Ramón Sosa é derrubado por Gabriel Paulista.

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A polêmica aconteceu durante o segundo tempo do Dérbi na Neo Química Arena. O cronômetro marcava 17 minutos quando Gabriel Paulista, ao tentar afastar uma investida do Palmeiras, acabou chutando Sosa dentro da área. Em campo, o árbitro Flávio Rodrigues de Souza não considerou o lance como faltoso, e o VAR também não recomendou revisão.

Para o especialista em arbitragem Paulo César de Oliveira, houve erro na decisão. Durante o programa "Fechamento", do SporTV, o ex-árbitro afirmou que a jogada deveria ter sido marcada como pênalti.

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— Achei pênalti. Nesse tipo de jogada, o VAR tem que avaliar quem tocou na bola. Na imagem fica muito clara que o Sosa antecipou a jogada. O Gabriel Paulista foi imprudente. Foi chutar a bola, mas o adversário foi mais rápido, e o zagueiro do Corinthians atinge o adversário. Só pegou o Sosa — analisou o especialista de arbitragem.

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Veja, abaixo, a publicação do Palmeiras e o lance em questão:

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