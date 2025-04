Palmeiras tem nova baixa por lesão, e Abel segue em busca de time ideal em meio a desfalques

Raphael Veiga deixou o gramado do Allianz Parque nos minutos iniciais da vitória do Palmeiras sobre o Cerro Porteño e se tornou mais um desfalque para a comissão técnica, que enfrenta novo problema na tentativa de ajustar a equipe para a sequência da temporada.

+ Abel indica maior prejudicado no elenco do Palmeiras e comenta rotações nas escalações

Com a baixa do camisa 23, o Verdão chega a seis jogadores sob os cuidados do departamento médico ou em transição física. Do integrantes do grupo, Paulinho realiza trabalhos com bola ao lado do restante do grupo na Academia de Futebol e deve estrear pelo novo clube nas próximas semanas. Já Marcos Rocha está na reta final de recuperação de lesão muscular.

A ausência de alguns dos principais pilares do elenco dificulta a vida de Abel Ferreira na busca pela formação ideal. Além do meia, o capitão Gustavo Gómez, Mayke e outros jogadores citados perderam partidas nesta temporada, na qual o Verdão passa por uma reformulação interna após sete contratações na janela de transferências.

Ao todo, foram desembolsados pouco menos de meio bilhão na busca por reforços, sendo cinco deles titulares, a depender das escolhas da comissão. A profundidade do elenco oferece a Abel opções no apertado calendário brasileiro, no qual o clube irá disputar 17 partidas nos próximos dois meses.

— Jogar sempre com os mesmos não dá, mas está a ser um desafio novo para mim também e para os nossos jogadores. Por um lado, eu sei que arrisco quando faço trocas, mas, por outro, digo sempre aos jogadores que confio neles — afirmou Abel durante entrevista coletiva.

Veiga deixou o duelo entre Palmeiras e Cerro Porteño após lesão no ombro esquerdo (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Veiga será avaliado pelo Palmeiras após lesão

Com uma luxação no ombro esquerdo, Raphael Veiga será submetido a exames pelo departamento médico do clube nesta quinta-feira (10) para avaliar a gravidade da lesão. A tendência, é que o meia seja desfalques nos próximos compromissos da equipe, incluindo o clássico contra o Corinthians, pelo Brasileirão.

Vale lembrar que Maurício sofreu lesão semelhante durante a partida contra o São Paulo, ainda pela fase de grupos do Campeonato Paulista, e retornou ao banco de reservas após aproximadamente dois meses de recuperação.