Neto detona atitudes de Dorival Jr e Abel Ferreira: ‘Não faz sentido’

A Copa do Brasil tem alguns confrontos especiais nas oitavas de final, mas Corinthians x Palmeiras promete ser o mais quente. Nesta segunda-feira (28), Craque Neto criticou atitudes de Dorival Jr e Abel Ferreira, técnicos que vão duelar na disputa da sonhada Copa do Brasil.

Contra o Botafogo, Dorival Jr optou por utilizar o time reserva no primeiro tempo, mas colocou alguns titulares na volta do intervalo e arrancou o empate no Estádio Nilton Santos. Craque Neto falou sobre no programa "Os Donos da Bola".

- O Corinthians do segundo tempo é o titular. Esse é o Memphis. É uma prova do que o Corinthians pode jogar e que o Dorival Jr tem que entender. Alguém entendeu ele colocar um time reserva? Não faz sentido - disparou Neto

Não foi só o técnico do Corinthians que recebeu aquela cornetada do Craque Neto. Além de Dorival Jr, Abel Ferreira também recebeu uma chamada. No caso dele, pela atitude de chutar o microfone da transmissão de Palmeirax x Grêmio.

- Não sei o que tem na cabeça um cara desse aí. Tem a fama que tem, a grana que tem, europeu. Queria ver ele fazer isso no Benfica, no Chelsea, no Barcelona, no Real Madrid. Olha a impáfia. Não é a primeira, a segunda e nem a última. É isso que ele demonstra - desabafou Neto sobre Abel Ferreira.

Time de Dorival Jr é o que menos finaliza na competição (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

Corinthians, de Dorival Jr, x Palmeiras, de Abel Ferreira: CBF altera data de confronto

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) alterou a data da partida de volta entre Palmeiras e Corinthians, válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O duelo entre as equipes será disputado na próxima quarta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

Anteriormente, o confronto estava previsto para ocorrer um dia depois, na quinta-feira (7). De acordo com a federação, a mudança ocorreu por conflitos com as datas da Copa Libertadores e da Sul-Americana.

A partida de ida entre Corinthians e Palmeiras, por sua vez, será realizada no dia 30 de julho, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.