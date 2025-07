Por onde anda Nilson, ex-atacante de Palmeiras e Corinthians?

Ele se destacou no Internacional em 1988, sendo artilheiro do Campeonato Brasileiro.

Se você acompanhou o futebol brasileiro entre os anos 80 e 90, certamente se lembra dele: alto, magro, artilheiro, e dono de um apelido que ficou na memória dos torcedores — Nílson Pirulito. Com passagens por mais de 20 clubes, no Brasil e no exterior, Nílson Esidio construiu uma carreira que o levou do interior paulista aos principais centros do futebol sul-americano e europeu. O Lance! conta por onde anda Nilson.

Nascido em Santa Rita do Passa Quatro, interior de São Paulo, ele começou a carreira como muitos brasileiros: jogando em times de empresa e conciliando o sonho da bola com trabalhos paralelos — foi torneiro mecânico e marceneiro antes de se profissionalizar. Em 1983, estreou no Sertãozinho, já mostrando faro de gol. E assim começaria sua longa e curiosa jornada como o "cigano do futebol".

Nílson nunca ficou muito tempo em um clube. Mas isso não o impediu de deixar sua marca por onde passou. Em 1988, brilhou com a camisa do Internacional, tornando-se artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 15 gols, e herói no lendário "Grenal do Século", ao marcar dois gols na virada por 2 a 1 sobre o Grêmio na semifinal do torneio. A idolatria, no entanto, virou frustração meses depois, ao perder dois pênaltis decisivos na semifinal da Libertadores, o que custou a eliminação do Inter.

Apesar dos altos e baixos, sua carreira foi recheada de gols, histórias e títulos — e até uma Bola de Prata da revista Placar em 1988. Passou ainda por Flamengo, Fluminense, Corinthians, Palmeiras, Grêmio, Vasco, Atlético-MG, Portuguesa, Sport, Santa Cruz, Santo André e muitos outros times. No exterior, jogou no Celta de Vigo, Albacete, Valladolid, Tigres-MEX, Sporting Cristal e Universitario, entre outros.

Por onde anda Nilson Esidio?

Após se aposentar dos gramados em 2005, no Nacional-SP, Nílson passou um tempo longe dos holofotes. Porém, nunca abandonou o futebol. Atualmente, aos 59 anos, ele continua em campo — mas agora nos torneios de futebol master. Nílson Esidio (@nilsongoleador9) defende a equipe master do Corinthians, onde revive os tempos de glória ao lado de outros ex-jogadores do clube em amistosos e eventos comemorativos.

O ex-atacante mantém contato com os torcedores e é frequentemente visto em jogos festivos e eventos beneficentes, especialmente em São Paulo. Apesar de uma carreira marcada por trocas constantes de camisa, ele é lembrado com carinho por torcedores de vários clubes — sobretudo do Internacional, onde viveu o auge técnico de sua carreira.

Seu nome ainda gera reconhecimento entre os fãs mais antigos do futebol brasileiro, especialmente pela trajetória singular, cheia de reviravoltas e momentos marcantes. Para muitos, ele foi um dos atacantes mais imprevisíveis da sua geração: capaz de noites espetaculares e de frustrações dolorosas, como os pênaltis perdidos em 1989. E essa ambivalência é parte do fascínio em torno da sua figura.

Em entrevistas, costuma recordar com bom humor seus tempos de jogador e já disse que se orgulha de ter passado por tantos clubes e culturas. Hoje, sem pressa, aproveita a aposentadoria jogando futebol recreativo, mantendo a paixão pelo esporte e a ligação com o passado glorioso — agora vestindo novamente a camisa do Timão, mesmo que em amistosos.

