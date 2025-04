Ríos pede desculpas após pedir silêncio para a torcida do Palmeiras: ‘dar a vida por esse clube’

Richard Ríos foi o protagonista de uma situação polêmica durante a vitória do Palmeiras sobre o Cerro Porteño, na noite desta quarta-feira, pela segunda rodada da Libertadores. Autor do primeiro gol da partida, o meio-campista optou por não comemorar e fez um gesto de silêncio em direção à torcida presente no Allianz Parque, o que gerou uma reação negativa imediata.

O gesto não foi bem recebido, e o camisa 8 passou a ser alvo de vaias e xingamentos vindos das arquibancadas — que se intensificaram até mesmo na volta do intervalo. Depois da comemoração controversa contra o Cerro, os protestos aumentaram. Torcedores entoaram gritos como "Ô Ríos, presta atenção, muito respeito com a camisa do Verdão!". A partir do segundo tempo, cada toque na bola do meia era acompanhado por vaias.

A primeira tentativa de reconciliação aconteceu ainda durante a partida, quando deixou o gramado para a entrada de Aníbal Moreno. Enquanto caminhava rumo ao banco de reservas, ouviu um misto de vaias e aplausos. Já ao fim do jogo, ao retornar ao campo e se dirigir ao setor onde ficam as torcidas organizadas, foi mais bem recebido, com aplausos predominando.

Ao ser substituído, Ríos fez questão de bater no peito, apontar para o escudo do Palmeiras e se desculpar com os torcedores, primeiro voltado à Mancha Verde, depois aos que estavam próximos ao banco de reservas. Após o fim da partida, retornou ao setor das organizadas numa tentativa de encerrar o mal-estar. Por fim, ao receber o prêmio de melhor em campo, fez uma nova declaração pedindo compreensão à torcida.

— Esse troféu aqui eu queria dedicar para toda a torcida alviverde, mais uma vez o pedido de desculpas, isso aqui são vocês que ganham, a gente só entra em campo para representar vocês, quero que saibam que sempre vou dar a vida por esse clube, e obrigado mais uma vez pelo apoio, pelo carinho e por ter aceitado o pedido de desculpas — falou Ríos para o perfil da Conmebol Libertadores no Instagram.

Nas últimas semanas, Ríos vinha sendo criticado por parte da torcida devido a uma falha na primeira final do Campeonato Paulista contra o Corinthians. Na ocasião, tentou um passe de letra próximo à linha lateral e perdeu a bola para Memphis, que iniciou a jogada do gol de Yuri Alberto, abrindo o placar no Allianz Parque.

— A comemoração foi mais para os torcedores que dizem que eu sou de outro time. Então eu vim aqui respeitando muito o Palmeiras, porque durante esses últimos meses, têm falado que eu não gosto desse clube, que eu não quero estar aqui. Eu sempre dei a vida em campo por esse clube. Tenho que pedir desculpas, porque somos humanos, vamos errar, mas também vamos acertar. Então, mais uma vez, peço desculpas à torcida, que sempre me incentivou, sempre me apoiou. Quero agradecer por terem aceitado as desculpas que eu fiz, porque nem todos aceitam um pedido de desculpas. Mas eu fui lá como homem pedir desculpas para eles, porque eu acho que eles merecem, que estão sempre nos apoiando. Dá pra ver nas entrevistas, ou em algumas comemorações. Sempre fui muito feliz, sempre dancei, sempre fiz de tudo. Foi só um desabafo. Mas não quero que eles levem isso para o coração, porque eu sempre vou respeitar esse clube maravilhoso que abriu as portas para eu estar aqui e representar também a minha seleção — finalizou o volante.