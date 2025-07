Palmeiras mira Corinthians na Copa do Brasil com retrospecto positivo fora do Allianz

O Palmeiras volta a encarar o Corinthians em duelo eliminatório nesta temporada, após a decisão do Campeonato Paulista. Com o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil marcado para a Neo Química Arena, o Verdão aposta no bom retrospecto recente como visitante para buscar a classificação.

No Campeonato Brasileiro, a equipe conquistou 18 dos 21 pontos disputados fora de casa, com seis vitórias em sete partidas. O desempenho como visitante, inclusive, mantém o Palmeiras na briga direta pela liderança da competição.

Na decisão do Paulistão, o Palmeiras empatou sem gols no estádio rival, mas viu Raphael Veiga, uma de suas principais referências técnicas, desperdiçar uma cobrança de pênalti nos minutos finais do segundo tempo.

A sequência recente após o retorno do Mundial de Clubes reforça o bom momento do Palmeiras, também fora de campo. Com estabilidade financeira, a diretoria alviverde se movimenta no mercado para suprir a saída de Richard Ríos. Do outro lado, o Corinthians tenta conter a crise interna, com atrasos salariais e problemas extracampo envolvendo Memphis Depay.

Emiliano Martínez comemora gol do Palmeiras sobre o Corinthians (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Preparação do Palmeiras para enfrentar o Corinthians

O elenco do Palmeiras retorna às atividades na manhã desta segunda-feira (29), na Academia de Futebol. Os jogadores que atuaram na vitória sobre o Grêmio voltam a ficar à disposição de Abel Ferreira, que ainda lida com desfalques no departamento médico.

Além de Paulinho, fora da temporada, e Bruno Rodrigues, que ainda não atuou em 2025, a comissão técnica segue sem o zagueiro Murilo, com lesão na coxa, e Felipe Anderson, com inflamação no quadril.

A partida de ida entre Corinthians e Palmeiras acontece nesta quarta-feira (30), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. A decisão da vaga será uma semana depois, no mesmo horário, no Allianz Parque.