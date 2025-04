O meio-campista Felipe Anderson entrou ainda no início do jogo entre Palmeiras e Cerro Porteño na noite desta quarta-feira (9), no Allianz Parque, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. O jogador substituiu Raphael Veiga, que deixou o gramado com uma lesão no ombro esquerdo, e foi peça importante da equipe que venceu em casa por 1 a 0.

+ Ríos vai de herói a vilão na vitória do Palmeiras sobre o Cerro Porteño na Libertadores

O jogador, no entanto, demorou a se adaptar na equipe de Abel Ferreira. Agora, em 2025, vem demonstrando um futebol mais consistente e, consequentemente, agradando a torcida alviverde.

- Tem jogadores que chegam e encaixam muito rápido no estilo do jogo, eu demorei um pouquinho mais, mas como eu sempre fiz na minha carreira, em todos os lugares que eu cheguei, eu abaixei a cabeça, treinei, trabalhei, me coloquei à disposição para jogar em qualquer posição que o clube precisar - afirmou Felipe Anderson.

O jogador confirmou que não pensou em desistir, pelo contrário, intensificou os treinamentos e começou a se preparar para atuar por vários setores do campo: pela esquerda, direita e também centralizado.

- Sabemos que o futebol moderno hoje exige que o atleta seja bem preparado fisicamente e disposto a aprender outras posições. Sabemos que existe muitos jogos, em treinos e em jogos precisamos adaptar muitas vezes, então é isso que eu faço, isso que eu vou fazer para sempre na minha carreira, até o último dia, e estou à disposição do mister, ele sabe que pode contar comigo em qualquer posição - disse o meia.

- Lógico que preciso sempre acelerar essa adaptação, mas estou muito feliz de poder estar contribuindo com a equipe, hoje foi um dia feliz. Eu consegui demonstrar um pouco da minha característica, então eu creio que, agora em diante, vai ser isso pra melhor - completou o camisa 7 do Palmeiras.

Com a vitória no torneio continental, o Palmeiras segue com 100% de aproveitamento na competição. Na próxima rodada, pelo Grupo G, o Alviverde encara o Bolívar, fora de casa, no dia 24.