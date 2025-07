O novo atacante que se uniu ao time profissional do Palmeiras tem nome de craque: Riquelme Fillipi, de 18 anos, que tem nome inspirado no ídolo argentino, é Cria da Academia e fez sua estreia pelo time principal no final de semana, na vitória sobre o Grêmio, por 1 a 0, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

➡️ Palmeiras segue preparação para o Derby; veja como está o departamento médico

Considerado uma das principais apostas do clube desta geração, o jovem chegou ao Palmeiras em 2021, vindo do Ibrachina, e tem contrato até março de 2028. Em 2025, foi o artilheiro da Copinha e da Libertadores Sub-20, somando 19 gols em 35 partidas disputadas na temporada.

E foi aos 36 minutos do segundo tempo do duelo entre paulistas e gaúchos que Riquelme ganhou sua primeira chance com Abel Ferreira. O jovem entrou na vaga de Facundo Torres, autor do gol da vitóra do Verdão e, apesar do pouco tempo em campo, pode sentir a energia dos quase 40 mil palmeirenses presentes na arena naquela partida. Veja, abaixo, o momento da estreia.

continua após a publicidade

Atacante, rápido, driblador e com faro de gol, foi destaque das categorias de base no Sub-17 e também no Sub-20 até conquistar os olhares da comissão técnica alviverde. No ano passado, Riquelme foi relacionado por Abel Ferreira para uma partida no Paulistão, mas não entrou em campo.

Após sua estreia no último dia 26, Riquelme foi às redes sociais comemorar o dia especial. Em uma sequência de fotos, o camisa 37 escreveu que "sempre foi sonhador e isso o mantém vivo".

continua após a publicidade

- Sempre fui sonhador, é isso que me mantém vivo. Quando pivete, meu sonho era ser jogador de futebol. Vai vendo... - escreveu o jovem em sua conta oficial.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras