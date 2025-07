Aranha, goleiro do Palmeiras, celebra ascensão ao time profissional: ‘Trabalho constante dentro de campo’

Um dos destaques da base do Palmeiras nos últimos anos, o goleiro Aranha realizou as atividades com o time profissional, comandado por Abel Ferreira, nesta segunda-feira (28) e, após as atividades, comentou o momento da carreira em que está vivendo, já que o Verdão sempre teve uma história interessante em revelar jogadores da posição no decorrer dos anos.

- Eu fico muito feliz com a oportunidade de ser integrado ao Profissional. É um sonho! Graças a Deus, vêm acontecendo essas coisas boas comigo. Eu costumo dizer que é o trabalho. Se hoje eu estou aqui, é pelo meu trabalho constante todos os dias dentro de campo, me doando sempre por essa camisa dentro dos gramados - disse Aranha, de 20 anos.

- Poder fazer parte desse elenco sensacional, essa estrutura, eu nunca imaginava estar aqui. Como eu falei, é fruto do meu trabalho constante e uma responsabilidade imensa estar junto com os melhores goleiros do Brasil. Fazer parte desse elenco é gratificante demais e motivo de muita alegria - afirmou o jovem.

O contato agora diário com os veteranos Weverton, titular do Palmeiras, e Lomba, o reserva imediato, tem sido especial para Aranha, que assim como os companheiros, busca voos altos com a camisa alviverde. O jovem está no clube paulista desde 2022.

- O Marcelo Lomba é uma referência para mim, me dá conselhos sobre o que fazer e o que não fazer dentro de campo, e eu levo isso comigo em todos os jogos e em todos os treinos. O Weverton também é um cara sensacional, foi um amigo que Deus pode colocar na minha vida. Desde a minha chegada, eu mudei muito graças ao Weverton, ao Lomba, ao Rogério [Godói, treinador de goleiros] e ao Cesão, que é o meu preparador de goleiros no Sub-20. É só crescer a cada dia, colocar os pés no chão e continuar trabalhando - destacou.

No começo deste mês, Aranha renovou contrato com o clube até junho de 2029. E nos últimos meses, vem sendo convocado para a Seleção Brasileira Sub-20.

- Fiquei muito feliz quando soube que iriam renovar o meu contrato, era o meu sonho estar aqui, poder representar essa camisa dentro dos campos é maravilhoso, é uma satisfação imensa. Eu vou todos os dias trabalhar, me doar sempre ao máximo por essa camisa - finalizou o pernambucano de Paudalho.

Trajetória de Aranha, goleiro do Palmeiras

Wanderson Carlos Ferreira dos Santos chegou ao Palmeiras em 2022 após se destacar pelo Sport (PE) em confrontos com o Verdão pela Copa do Brasil Sub-17. Assumiu a titularidade rapidamente, conquistando o Campeonato Brasileiro Sub-17 e o Campeonato Paulista Sub-17 naquele mesmo ano. Em 2023, foi o titular nas conquistas da Copa São Paulo de Futebol Júnior e do Campeonato Paulista Sub-20. E no ano passado sagrou-se campeão brasileiro Sub-20.