Abel indica maior prejudicado no elenco do Palmeiras e comenta rotações nas escalações

Satisfeito com o desempenho do Palmeiras na vitória sobre o Cerro Porteño, pela Libertadores, Abel Ferreira afirmou que a equipe vem evoluindo desde o início da temporada. No entanto, revelou que Felipe Anderson tem sido sacrificado taticamente em prol da melhor formação para o time.

Após enfrentar dificuldades de adaptação no início de sua trajetória no Verdão, o jogador passou a ganhar mais oportunidades com as lesões de Veiga e Maurício. Agora, aparece como um dos concorrentes por uma das três vagas no meio-campo.

— É bom vê-lo mais dinâmico, mais feliz, porque é muito mais fácil, estou sempre a dizer isso quando as pessoas têm um pouquinho de paciência, porque ele tem qualidade, ele já jogou em clubes extraordinários, mas é verdade que este ano em fusão das lesões que nós temos tido. Se calhar, tem sido um dos jogadores que eu mais tenho prejudicado em função das necessidades que a equipa precisa — explicou.

Após dividir o elenco alviverde em dois grupos nas primeiras rodadas do Campeonato Paulista, Abel Ferreira passou a escalar o Palmeiras com força máxima, mas tem alternado algumas peças por conta do acúmulo de jogos. Na vitória sobre o Sport, inclusive, Estêvão, Gómez, Piquerez e Veiga — nomes considerados titulares — começaram no banco de reservas.

— Jogar sempre com os mesmos não dá, mas está a ser um desafio novo para mim também e para os nossos jogadores. Por um lado, eu sei que arrisco quando faço trocas, mas, por outro, digo sempre aos jogadores que confio neles. Ainda fui eu e o João lá e dissemos: 'Preparem-se para ajudar'. Essa rotatividade, por um lado, pode tirar alguma dinâmica à equipe, ao nível de entrosamento, mas, por outro, tenho a certeza de que dá aos jogadores um ânimo, um espírito — completou.

Com o resultado, o Palmeiras segue invicto na Libertadores e ocupa a primeira colocação do grupo G com seis pontos. Agora, o Verdão inicia a preparação para o clássico contra o Corinthians, no próximo sábado, na Arena Barueri.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, durante entrevista coletiva (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

Outras resposta de Abel Ferreira

Rendimento das equipes brasileira

— Para ser muito sincero, eu não vejo nenhuma equipe no futebol brasileiro com essa fluidez toda de jogo. Na minha opinião, isso tem a ver com algo que já falámos 500 vezes. E eu vou falar mais uma, porque entendo o que estás a dizer. Pressão, dinâmica, fluidez, ansiedade, desgaste, intensidade… tudo isso vem muito da frescura, do tempo de recuperação que nós não temos.

Decisão do VAR

— O intervalo de jogo. Obrigado. Olha, a verdade é que nós não podemos mentir: os centroavantes vivem de gols, não é? Mas eu, como treinador, vejo que há muito mais trabalho por trás do que apenas fazer gols. E, às vezes, é só uma questão de paciência e timing. Era bom. E acho que hoje, no meu computador, no meu VAR, era gol.