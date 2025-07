É semana de Derby! O Palmeiras realizou na manhã desta segunda-feira (28), na Academia de Futebol, mais uma sessão de treino em preparação ao duelo com o Corinthians, em clássico marcado para esta quarta-feira (30), às 21h30, na Neo Química Arena, pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Atualmente, quatro atletas estão no departamento médico do Clube. O atacante Bruno Rodrigues, que não entra em campo há mais de um ano, e o meia-atacante Felipe Anderson, com inflamação no quadril, cumpriram cronograma interno e também no campo.

Já o também atacante Paulinho, fora da temporada em razão de cirurgia na canela direita, e o zagueiro Murilo, com lesão muscular na coxa esquerda, ficaram no centro de excelência com profissionais do Núcleo de Saúde e Performance.

O elenco comandado por Abel Ferreira participou de uma atividade de marcação e aproximação com três times e com a obrigatoriedade de poucos toques na bola por atleta. Na sequência, houve um trabalho técnico em dimensões reduzidas com duas equipes.

O duelo de volta está marcado para a semana seguinte, no dia 6, no Allianz Parque, e que será definido o rival que vai avançar para as quartas de final da competição nacional.

