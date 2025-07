Atitude do Palmeiras agita torcedores por retorno de craque: ‘São sinais’

O Palmeiras animou os torcedores do clube com uma mudança sutil no próprio perfil nas redes sociais. Trata-se da Bio das contas oficiais do Alviverde estarem escritas na língua inglês. O fato fez alguns torcedores do clube especularem a chegada de um possível reforço.

Através das redes sociais, palmeirenses associaram a mudança nas contas do clube com um possível retorno de Gabriel Jesus. Além da alteração na bio, os torcedores também chamaram atenção pelo fato do atacante ter aparecido recentemente, de forma pública, com o cabelo verde.

Para parte da torcida do Palmeiras, determinadas fatos não foram apenas coincidências. Diversos perfis repercutiram o caso nas redes sociais; veja abaixo:

Gabriel Jesus

O atacante vive momento incerto no futebol europeu. Em janeiro deste ano, Gabriel Jesus sofreu uma lesão no do joelho de Ligamento Cruzado Anterior (LCA). Neste momento, ele se encontra no meio do tratamento da lesão e tem retorno previsto aos gramados apenas para outubro.

Além da questão física, o Arsenal (ING), atual clube do brasileiro, se reforçou no ataque nesta janela de transferências. A diretoria do clube inglês acertou a contratação de Viktor Gryokeres, fenômeno da última temporada do Sporting (POR).

Além do novo reforço, os Gunners também contam com Havertz, Saka, Madueke, Gabriel Martinelli, Trossard e Reiss Nelson como opções de Mikel Arteta para o ataque. O grande número de jogadores para o setor ofensivo pode indicar uma possível perda de espaço no elenco para o brasileiro.

Com este cenário, Gabriel Jesus tem sido especulado em outros clubes europeus. Além do mercado no Velho Continente, o Palmeiras também surge como um possível novo destino. Vale destacar, que até o momento, apesar da euforia da torcida, ainda não existem informações concretas sobre uma negociação entre clube e o estafe do jogador.