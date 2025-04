Abel minimiza atrito entre torcida do Palmeiras e Ríos e questiona arbitragem: ‘Era gol no meu VAR’

Para Abel Ferreira, o atrito entre Richard Ríos e a torcida do Palmeiras ficou no gramado após a vitória na Libertadores. Depois de pedir silêncio ao público presente, o colombiano se desculpou ao ser substituído e repetiu o gesto ao final do confronto.

Autor do único gol da partida, ainda na primeira etapa, Ríos afirmou que tomou a atitude de cabeça quente. Nas últimas semanas, o colombiano foi alvo de críticas, principalmente devido à falha na final do Paulistão contra o Corinthians.

– O Ríos, quem sou eu para dizer algo a ele. Há uma coisa que digo que o futebol não é igreja. O espetáculo é emoção e os jogadores e treinadores às vezes têm reações que não pensam. O Ríos tem um coração top, um menino que trabalha muito. Ele já pediu desculpas – disse antes de completar.

– Quando erramos, não há gesto mais nobre que pedir desculpas para da próxima vez vir mais forte. Eu não tinha visto o lance e não entendi porque estavam vaiando nossos jogadores. Me falaram o que foi e foi bom ele pedir desculpas. Nós precisamos muito dos nosso torcedores, que eles vibrem.

Abel elogia atacantes e questiona decisão do VAR

Ao ser questionado sobre o rendimento do setor ofensivo, Abel foi claro ao afirmar que "atacantes vivem de gols" e aproveitou para defender os jogadores da posição, principalmente Vitor Roque, contratação mais cara da história do clube.

continua após a publicidade

Nos primeiros minutos da segunda etapa, o camisa 9 venceu uma disputa no corpo com o zagueiro rival, saiu cara a cara com Gatito e empurrou para o fundo das redes na saída do goleiro, anotando seu primeiro gol com a camisa alviverde. O lance, porém, foi revisado pelo VAR e anulado por impedimento.

– Não podemos mentir que o centroavante vive de gols, mas por trás há muito mais do que gol. No meu VAR era gol, nós filmamos tudo e no meu VAR foi gol – disse.