Palmeiras perde zagueiro para ‘decisão’ do Brasileirão contra o Fluminense

O Palmeiras terá ao menos um desfalque para a partida contra o Fluminense no próximo domingo (8), no Allianz Parque, decisiva na corrida pelo título do Campeonato Brasileiro.

Titular na virada por 2 a 1 contra o Cruzeiro, Vitor Reis recebeu cartão amarelo nos minutos finais do segundo tempo e cumprirá suspensão automática na última rodada. A comissão técnica liderada por Abel Ferreira, no entanto, terá o retorno do Capitão Gustavo Gómez.

Com isso, o Palmeiras contará novamente com sua dupla de zaga titular. As laterais, por sua vez, continuam como incógnitas. Giay e Vanderlan não aproveitaram a oportunidade em Belo Horizonte e foram substituídos na segunda etapa.

A tendência é que Marcos Rocha, expulso contra o Botafogo, retorne ao time. Enquanto isso, Caio Paulista surge como favorito para ocupar o lado esquerdo da defesa.

Vitor Reis, zagueiro do Palmeiras, está fora do duelo contra o Fluminense, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Último compromisso do Palmeiras no Brasileirão

Após vencer o Cruzeiro por 2 a 1 em Belo Horizonte, o Palmeiras encerra sua participação no Campeonato Brasileiro contra o Fluminense, no próximo domingo (8), às 16h (de Brasília), no Allianz Parque.

Com 73 pontos, a equipe comandada por Abel Ferreira permanece três atrás do Botafogo, líder da competição. Para conquistar o tricampeonato da competição, o Alviverde precisa vencer o Tricolor das Laranjeiras e torcer para uma derrota do Glorioso contra o São Paulo.