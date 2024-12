Brasileirão: veja chances de título de Botafogo e Palmeiras após 37ª rodada

O Botafogo venceu o Internacional por 1 a 0, nesta quarta-feira (4), no Beira-Rio, pela 37ª rodada do Brasileirão, mas a decisão do campeonato ficou para a última rodada. Isso porque o Palmeiras também teve sucesso contra o Cruzeiro, ao vencer o confronto por 2 a 1, no Mineirão. Com os resultados, ambos os clubes seguem com chances de levantar a taça.

continua após a publicidade

➡️ Botafogo vence o Internacional, mas decisão do Brasileirão fica para última rodada

➡️ Palmeiras vira sobre o Cruzeiro e segue vivo na luta pelo título do Brasileirão

A equipe do técnico Artur Jorge chega para o último capítulo da disputa pelo Brasileiro com 76 pontos, três a mais do que o Palmeiras, que tem 73. De acordo com o matemático Tristão Garcia, do site Infobola, o Botafogo tem 88% de chances de erguer a taça, contra apenas 12% do Alviverde.

Vale destacar que por uma hora e 41 minutos o Botafogo "esteve" campeão brasileiro de 2024: das 21h36m, quando fez 1 a 0 sobre o Internacional, até as 23h17m, quando Estêvão marcou, de falta, o gol da vitória de virada do Palmeiras sobre o Cruzeiro por 2 a 1.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Cenários da última rodada do Brasileirão

A última rodada do campeonato nacional será no próximo domingo (8) com todos os jogos acontecendo de maneira simultânea, às 16h (de Brasília). O Botafogo enfrenta o São Paulo, no Nilton Santos, enquanto o Palmeiras enfrenta o Fluminense, no Allianz Parque.

O Glorioso joga pelo empate para se tornar campeão do Brasileirão. Por outro lado, o Palmeiras precisa vencer a equipe do técnico Mano Menezes e torcer para o São Paulo derrotar o Botafogo. Neste cenário, o Alviverde terminaria o campeonato com o mesmo número de pontos do adversário na busca pelo título (76), mas levantaria o troféu por ter mais vitórias (23 a 22).

continua após a publicidade