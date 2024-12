Estêvão celebra gol de falta pelo Palmeiras: ‘Tratar a bola com carinho’

Destaque do Palmeiras na temporada, Estêvão marcou um golaço de falta aos 44 minutos do segundo tempo, virou o jogo contra o Cruzeiro no Mineirão e levou a decisão do título do Campeonato Brasileiro para a última rodada.

Questionado sobre o momento da cobrança de falta, ao deixar o gramado, em que deu um beijo na bola, o jovem atacante afirmou ser "necessário sempre tratar a bola com carinho".

- É , a gente sempre tem que tratar a bola com carinho. Então foi isso que eu fiz - explicou o atacante em entrevista ao "Premiere".

Com a vitória, o Palmeiras chegou aos 73 pontos e permanece três atrás do Botafogo, líder da competição. Estêvão demonstrou orgulho pela resiliência do elenco e afirmou que a equipe segue viva na disputa.

- Independente de qualquer coisa, eu estou muito orgulhoso desse time. A gente sabe luta a cada minuto. Como o Abel fala, pra nós todos é só uma final. E a gente conseguiu hoje sair com a vitória, foi importante. E vamos seguir nesse campeonato que ainda tem um jogo - disse.

Após iniciar sua carreira na Toca da Raposa, por onde atuou por quatro temporada, Estêvão se transferiu para o Palmeiras, onde recebeu sua primeira oportunidade como profissional. O jogador celebrou o fato de ter marcado no Mineirão, algo que prometeu para o pai.

Estêvão durante partida do Palmeiras (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

- Posso falar que eu realizei um sonho hoje aqui. Quem sabe da minha história sabe que eu sempre vim aqui (Mineirão) assistir jogos. E eu falei pro meu pai um dia que eu ia fazer um gol aqui. E hoje eu posso estar realizando um sonho - afirmou.