Abel chora, revela propostas e mantém mistério sobre renovação com o Palmeiras

A coletiva do Palmeiras após a goleada sobre a LDU foi marcada pela emoção de Abel Ferreira. Aliviado com o resultado no Allianz Parque, o português deixou em aberto o futuro no clube e revelou ter recebido propostas do exterior.

Assim como em outras oportunidades, Abel Ferreira voltou a afirmar que não precisa de um contrato assinado para definir seu futuro. No entanto, demonstrou novamente certa insatisfação com as críticas que recebeu nos últimos meses, principalmente após a segunda eliminação para o rival em mata-mata na temporada.

– Não preciso assinar contrato, a Leila sabe o que eu quero. Eu fiquei muito magoado com aquilo que ouvi de uma parte da torcida, não estava à espera. Por isso, digo Leila: não vale assinar, porque não vou continuar se não houver condições de assinar. Tem clubes que já me ligaram de todos os lados – contou.

Após resultados esportivos abaixo do esperado em 2024, Abel Ferreira recebeu aval para promover uma grande reformulação no elenco. Para o português, o Palmeiras é um "oásis" em meio à instabilidade do futebol sul-americano.

- Olhando para a estrutura, o Palmeiras para mim é um oásis. Não sei se vamos ganhar títulos ou não, mas a Leila sabe o que quero, os jogadores sabem que gostam de os treinar. Temos cinco anos que penso que seriam cinco meses. Eu gosto de estar aqui – disse.

Agora distante da filha, Abel Ferreira voltou a destacar a importância da família em sua passagem pelo clube. Na sequência, resumiu o sentimento da classificação em uma palavra: alívio.

Abel Ferreira após vitória do Palmeiras sobre a LDU, pela Libertadores (Foto: Nelson ALMEIDA / AFP)

- Família pra mim é base de tudo. Eu chorei e estou a chorar agora, não gosto de mostrar minha parte fraca. Mas é isso mesmo, é um alívio. Isso que eu tenho pra vos dizer - finalizou.