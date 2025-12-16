Bruno Rodrigues será punido e se reapresentará ao Palmeiras junto com o restante do elenco

Bruno Rodrigues será punido pelo Palmeiras após disputar uma partida amadora por uma equipe de sua cidade natal. No entanto, se reapresentará na Academia de Futebol junto com o restante do elenco no dia 4 de janeiro, após o período de férias.

A reportagem do Lance! apurou, junto às duas partes, que o atacante segue no planejamento inicial para o início de 2026, mesmo após o episódio (veja aqui) e a baixa minutagem desde o retorno de duas graves lesões no joelho.

Sem espaço, o atacante aparece como uma das últimas opções da comissão técnica para o setor ofensivo e recebeu oportunidades durante a rotação do elenco em razão do calendário atribulado da temporada, que contou com a primeira edição do Mundial de Clubes da Fifa.

Em contato com o Lance!, o Palmeiras afirmou que o assunto será "tratado internamente" e deixou em aberto o valor da multa a ser aplicada ao atacante. Recuperado de lesão no joelho, Bruno voltou a atuar no segundo semestre, participou de 11 partidas e contribuiu com dois gols.

Atacante Bruno Rodrigues comemora gol marcado pelo Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Bruno Rodrigues rebate polêmicas em comentário

Em comentário nas redes sociais, Bruno Rodrigues quebrou o silêncio após a polêmica e apresentou sua versão do caso. Confira:

"Eu não ia comentar nada! Mais tá saindo muita coisa! E o seguinte! Eu em dois ano que fiquei machucado eu não dei um motivo pra prejudicar o clube! Sempre fiz tudo pra cumprir todas regras do clube! Nunca cheguei atrasado e não sou disso! Mais joguei esse jogo na cidade eu aonde eu nasci e fui criado do meu interior, e como você falou sempre respeitei os torcedores fui educado com todo mundo!

Agora você vir aqui e falar que eu não jogo mais pelo palmeiras por joguei no time do meu interior! Já pedir desculpa ao clube pelo o que eu fiz! E todo mundo do clube sabe quem é Bruno Rodrigues com todo mundo do clube! Mais uma fez desculpa pelo meu erro.. e eu não sou de sair em mídia sobre coisa desse tipo não!"

Confira nota oficial do Palmeiras

"A participação de um atleta profissional do Palmeiras em qualquer atividade que coloque em risco a sua integridade física durante o período de férias tem de ser previamente autorizada pelo Departamento de Futebol. Do contrário, o atleta profissional em questão está sujeito às sanções previstas no regulamento interno do clube."