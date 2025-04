Palmeiras iguala melhor início de Brasileirão de ano em que foi campeão

O Palmeiras virou mesmo a chave, deixou a fase de instabilidade para trás e engatou sete vitórias seguidas na temporada. A marca garantiu ao time comandado por Abel Ferreira os 100% de aproveitamento na Libertadores - o único entre os que disputam o torneio -, além dam liderança isolada no Campeonato Brasileiro.

Este início de Brasileirão, inclusive, é equivalente ao ano de 2023, quando a equipe sagrou-se campeã ao final da temporada. Com 13 pontos, sendo quatro vitórias e um empate, esta é a segunda vez na era dos pontos corridos, com 20 equipes, desde 2006, que a equipe chega a esse número nas cinco primeiras rodadas - em 2019 também conseguiu a pontuação.

Agora, o foco é manter o "pacto" em dia para que tudo continue correndo bem, sem lesões e com o Palmeiras na ponta das competições que disputa atualmente.

- É tentar rezar ao nosso senhor para que ninguém se lesione. Me pus a rezar ao nosso senhor, é o pacto que tenho. É impossível, com o calendário que é, com as viagens que temos. O pacto é rezar para que ninguém se lesione mais - disse o treinador após a vitória contra o Bolívar, em La Paz, no meio da semana, pela Libertadores.

Neste domingo (27), o Verdão volta a campo pelo Brasileirão para encarar o Bahia, às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela sexta rodada do campeonato. A vitória neste duelo garantirá que o Alviverde permaneça na liderança sem depender de outros resultados.

Números do Palmeiras com Abel nos anos anteriores

Com o técnico português no comando, levando em consideração apenas as cinco primeiras rodadas do Nacional, o Palmeiras fez oito pontos em 2024, seis pontos em 2022, quando também foi campeão e dez em 2021, já que nesta temporada e em 2023 foram os mesmos 13 pontos.

