Palmeiras provoca Corinthians nas redes sociais: ‘Acesso negado?’

O Palmeiras não perdeu a oportunidade de provocar o Corinthians após as recentes vitórias contra o rival. Em arte no "X", antigo Twitter, o Alviverde compliou os resultados dos triunfos no profissional, no sub 20 e no feminino. Todas as partidas foram válidas pelo Brasileirão. A primeira e a segunda terminaram em 2 a 0. A terceira terminou em 2 a 1.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A eliminação do Corinthians na Libertadores diante do Barcelona-EQU, pela Libertadores fez a frase "acesso negado" voltar a viralizar nas redes sociais. A declaração foi dada pelo jornalista Fábio Sormani, quando o comentarista ainda atuava na ESPN. Na ocasião, o profissional afirmou que o clube não possuía tradição na competição continental.

- O Corinthians chega lá na Conmebol, na sede, em Luque, mete o dedão na catraca, e "pá", acesso negado. Ninguém sabe quem é. (2012) Foi um só, é um ponto fora da curva - disse Sormani, à época.

continua após a publicidade

Torcedores do Palmeiras aproveitaram a queda do Corinthians no torneio para repercutir a declaração do jornalista novamente. O termo "acesso negado" ficou entre os assuntos mais comentados após o fim do jogo na Neo Química Arena.

Palmeiras x Corinthians

- Na base e nos profissionais. Acesso negado à informação? Aqui, não.

Abel sobre momento do Palmeiras

– Se me permite, tenho que pôr gelo na imprensa, porque os mesmos que vão elogiar agora são os mesmos que nos rasgaram no Paulista e ainda fomos à final. Nossa força é que sabemos o que fizemos dentro. E tudo leva tempo. Mesmo com os lesionados, fizemos o Paulistão sem nenhum reforço e fomos muito bem.

continua após a publicidade