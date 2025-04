Perto de alcançar marca pelo Palmeiras, Vanderlan explica função tática contra o Bolívar

Cria da base do Palmeiras, o lateral-esquerdo Vanderlan está perto de completar uma marca importante com a camisa do clube alviverde: a de 100 jogos. Titular na vitória sobre o Bolívar, por 3 a 2, em La Paz, pela Libertadores, o jogador de 22 está a uma partida de chegar ao número, que talvez possa acontecer neste domingo (27), contra o Bahia, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

➡️ Facundo Torres e mais 10? Atacante engrena e completa 21 jogos seguidos pelo Palmeiras

Dos 99 jogos em que disputou pelo Verdão, Vanderlan foi titular em 51, sendo 13 deles em 2025.

- Sempre foi um sonho. É um sentimento muito bom, de gratidão, de olhar para trás e ver tudo o que passei, os títulos, as conquistas, isso não tem preço. Espero que o centésimo venha com vitória - afirmou o camisa 6, que desempenhou um papel tático diferente na altitude de La Paz.

- A minha função era defender e esperar os momentos certos para sair no contra-ataque. Fiz um jogo ontem mais defensivo, que não é muito a minha característica, mas consegui me sair bem e, graças a Deus, alcançamos a vitória, que é algo muito difícil de obter lá - explicou o jogador.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

O Verdão vive uma ótima fase nas competições que disputa. Único time com 100% de aproveitamento na Libertadores, a equipe de Abel Ferreira também é líder isolado do Campeonato Brasileiro, com 13 pontos, sendo quatro vitórias e um empate em cinco jogos até o momento.

- O Bahia é um adversário qualificado e sabemos da dificuldade que é enfrentá-los. No ano passado vimos isso, mas é seguir o plano, seguir tudo o que o professor Abel vai nos passar e, com fé em Deus, sair com mais uma vitória - concluiu a Cria.

continua após a publicidade