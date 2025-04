Facundo Torres e mais 10? Atacante engrena e completa 21 jogos seguidos pelo Palmeiras

O uruguaio Facundo Torres chegou ao Palmeiras nesta temporada de forma discreta. Pouco conhecido entre os torcedores, o atacante precisava mostrar serviço e buscar uma das vagas no time titular do exigente técnico Abel Ferreira. Não demorou para o jogador conseguir seu espaço, mostrar-se "incansável" e ser peça muito importante no esquema tático do Verdão.

continua após a publicidade

➡️ Abel exalta atuação do Palmeiras na altitude e revela pacto para a temporada

O técnico português vem rodando a equipe no decorrer de 2025 por vários motivos, entre eles, o calendário apertado de jogos de diversas competições, além de promover testes na equipe e, também, em razão de viagens em um curto espaço de tempo, como foi a sequência contra o Internacional, Fortaleza e Bolívar, todos fora de casa.

Apesar das mudanças, Facundo Torres chegou a 21 jogos seguidos no Palmeiras, número alto de jogos, principalmente quando se é levado em consideração os últimos dias: clássico contra o Corinthians e três duelos fora de casa, sendo o último na altitude de La Paz, pela Libertadores, nesta quinta-feira (24).

continua após a publicidade

Entre as 21 partidas consecutivas em que esteve em campo, o uruguaio foi titular em 19. A última vez em que esteve no banco de reservas do Palmeiras foi no dia 9 de fevereiro, na partida contra o Água Santa, em Brasília, válida pelo Campeonato Paulista.

Além disso, a participação do uruguaio em gols tem sido interessante. Nos últimos quatro jogos, o camisa 17 deu assistência em todos eles. No último, na vitória por 3 a 2 sobre o Bolívar, para Estêvão marcar o segundo do Verdão. Essa sequência começou no Derby, quando ajeito a bola para Emi Martinez fuzilar o goleiro do Corinthians. Na partida seguinte, contra o Colorado, marcou o único gol do jogo. Por fim, contra o Fortaleza, também foi às redes na vitória sobre 2 a 1.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Reforço de mais de R$ 70 milhões

Facundo Torres chegou ao Palmeiras por uma transferência junto ao Orlando City, dos Estados Unidos, por 12 milhões de dólares (R$ 71,9 milhões na cotação da época). Este valor foi apenas para a aquisição dos direitos econômicos do atacante uruguaio.

Até aqui, Facundo Torres tem 22 jogos pelo Palmeiras e quatro gols marcados.