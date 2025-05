Mauricio avalia rodízio no elenco e revela segredo da ‘volta por cima’ do Palmeiras

O meio-campista Mauricio retornou de lesão há pouco tempo e já dá provas de que seguirá sendo peça importante no Palmeiras de Abel Ferreira. O jogador, que se lesionou o omrbo em seu melhor momento no clube, retorna com confiança e focado nos objetivos que o time ainda tem a cumprir nesta temporada, como seguir na liderança do Brasileirão, avançar nos mata-matas da Libertadores e Copa do Brasil e, é claro, a disputa do Mundial de Clubes da Fifa, no próximo mês.

Sobre a vitória por 2 a 0 sobre o Bolívar que garantiu o primeiro lugar geral no torneio continental com uma rodada de antecedência, Mauricio falou sobre a partida e também do rodízio de jogadores nas partidas do Palmeiras.

- Começamos muito bem fazendo bastante pressão no adversário, não deixando tempo e espaço para eles poderem criar. Conseguimos fazer dois gols muito rápidos com bastante trabalho de bola. Sobre o Estêvão, ele é um grande jogador e pessoa, no campo todos são importantes, demonstram muito nos treinamentos, todos querem buscar o seu espaço sem vaidade e ego. Tem hora que vai jogar um, tem hora que vai jogar outro e temos que estar preparados - disse o jogador, após a partida.

- O começo da temporada foi muito importante para mim, comecei muito bem, o time começou muito bem coletivamente. Infelizmente tive a lesão, passei por cirurgia, mas consegui recuperar da melhor forma possível, estou totalmente recuperado e com confiança. A equipe também está com confiança depois dessa sequência de partida que tivemos e isso tende a melhorar - afirmou Mauricio.

Para Mauricio, o segredo do Palmeiras vencedor e que não se deixa abater quando um resultado ou campeonato não sai como o esperado é união de todo o grupo e não se deixar abater com situações pontuais.

- Estamos sempre unidos, tanto atletas, quanto comissão e staff. Em nenhum momento a gente deixou se abalar e abater. Quando tem um mais cabisbaixo o outro acaba elevando o nível e estamos sempre ajudando e cobrando um ao outro, é a nossa identidade - avaliou o jogador.

Decidir os mata-matas em casa será importante para o Palmeiras

- Sabemos que decidir em casa com o apoio da torcida é sempre melhor, conhecemos o nosso campo, estamos adaptados e isso é sempre melhor. Temos muitos jogos pela frente e queremos brigar por esse título - completou o palmeirense.