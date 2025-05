Terry Crews acompanha vitória do Palmeiras na Libertadores; veja vídeo

O norte-americano Terry Crews assistiu à vitória do Palmeiras sobre o Bolívar por 2 a 0, na noite desta quinta-feira (15), nas arquibancadas do Allianz Parque. Em publicação nas redes sociais, o ator, conhecido pelos papéis em "Todo Mundo Odeia o Chris" e "As Branquelas", aparece ao lado da esposa, Rebecca Crews, em um dos camarotes do estádio.

- Eu amo esse jogo - escreveu o ator em inglês no Instagram.

Também nas redes sociais, a comunicação do Palmeiras aproveitou para destacar a presença do ator no Allianz e fez uma brincadeira com referências aos personagens de sucesso em sua carreira: “Julius ou Latrell?”.

A presença de Terry Crews, por sua vez, não foi planejada pela direção alviverde e aconteceu por vontade do ator, que passa férias no Brasil.

Facundo Torres comemora gol do Palmeiras no duelo contra o Bolívar, no Allianz Parque, em partida válida pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Palmeiras classificado na Libertadores

Além de garantir a melhor colocação no Grupo G, o Palmeiras também assegurou a melhor campanha da fase de grupos ao vencer o Bolívar por 2 a 0, no Allianz Parque, em duelo válido pela quinta rodada da competição continental.

Murilo, de volta ao time titular após se recuperar de lesão, e Facundo Torres marcaram os gols do Verdão ainda nos minutos iniciais do primeiro tempo. Com a derrota, os bolivianos se despedem da Libertadores, mas ainda lutam por uma vaga nas eliminatórias da Sul-Americana.

Apesar de já classificado, o Verdão volta a campo no próximo dia 28 de maio, no Allianz Parque, para enfrentar o Sporting Cristal, do Peru, pela última rodada da fase de grupos.