A menos de dez dias para a entrega da lista final de inscritos para as oitavas da Libertadores (29 de julho), o Palmeiras corre contra o tempo para buscar o reforço antes dessa data. Apesar do fechamento da janela ser no dia 2 de agosto, a Conmebol pede que os clubes entreguem suas relações de jogadores antes do início do mata-mata, no dia 1º de agosto.