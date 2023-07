Apesar de não ser titular absoluto, Luan é utilizado constantemente na reposição de um dos dois zagueiros titulares (Gustavo Gómez e Murilo). Neste ano, com a lesão de Murilo, ele ganhou espaço e até tem jogado no time inicial mesmo com o retorno do companheiro. Vale lembrar que o elenco conta com apenas esses três zagueiros "prontos", e Naves, que vive seu primeiro ano de profissional efetivamente.