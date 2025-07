Comparações entre a reação de Estêvão após a eliminação do Palmeiras no Mundial e o choro emocionado de Jhon Arias, após a queda do Fluminense, surgiram rapidamente. Torcedores do Palmeiras ficaram na bronca com a Cria da Academia, que está a caminho de Stamford Bridge. Durante entrevista coletiva, Estêvão e Abel distribuíram alguns sorrisos e abraços, o que pareceu incomodar alguns torcedores.

Jhon Arias chora e pede perdão a torcida tricolor

O camisa 21 do Fluminense foi entrevistado pela Cazé TV e pediu desculpas à jornalista Bárbara Coelho, que representou a torcida do clube ao longo Mundial de Clubes.

— Difícil achar palavras em um momento desses. É uma dor muito grande, muito triste. Pedir desculpa para todos os torcedores. A gente esteve muito perto, a gente estava sonhando, a gente chegou aqui na semifinal com a chance de avançar par a final, me desculpa. Lutamos tanto para chegar aqui, chegamos tão perto. Do fundo do meu coração, pedir desculpas para o torcedor. Eu tento me dedicar ao máximo, eu dou a minha vida por essa camisa, por esse clube que já me ajudou tanto (…), acho que a gente poderia ter dado mais. Acho que a gente deu tudo o que tinha dentro do campo, hoje estava difícil mesmo. Não tenho palavras — lamentou Jhon Arias.

Mundial foi "última dança" de Estêvão pelo Palmeiras

O atacante Estêvão fez seu último jogo com a camisa do Palmeiras nesta sexta-feira (4), quando foi eliminado pelo Chelsea nas quartas de final do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. Quis o destino que a despedida fosse justamente contra seu futuro clube. Como a delegação alviverde chega ao Brasil ainda neste sábado (5), a Cria da Academia ficou no exterior para dar início ao processo de adaptação ao clube inglês.