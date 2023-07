Como era de se esperar, os valores estão fora do que o Verdão pretende pagar para contar com o volante no elenco de Abel Ferreira. Mas as negociações seguem ativas e devem ter novidades nos próximos dias. A operação é conversada por 80% dos direitos do meio-campista, que pertencem ao próprio Racing-ARG. Os outros 20% são de propriedade do Newell's Old Boys.