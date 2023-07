A torcida do Palmeiras parece que já elegeu um culpado pela má fase do time, eliminado da Copa do Brasil e sofrendo para contratar peças de reposição pensando no fortalecimento do elenco para a disputa da fase final da Libertadores. Trata-se do diretor de futebol, Anderson Barros, o atual alvo principal da sempre exigente torcida alviverde, que vê no dirigente um perfil de pouca agressividade e tato com negociações quando o assunto é reforços para o elenco.