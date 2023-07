Embora algumas lesões também tenham tirado a sequência de Léo entre os titulares da Ponte Preta em 2023, ele segue sendo figurinha carimbada no 11 inicial da Macaca. Dos 29 jogos do meio-campista neste ano, 26 foram como titular. Ele já marcou dois gols e deu uma assistência, mostrando que segue com as credenciais que apresentou nas temporadas anteriores.