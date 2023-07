Na Libertadores está a principal "pegadinha" deste mercado. As oitavas de final do torneio começam a ser disputadas antes do encerramento da janela brasileira, no dia 1º de agosto. Assim, a Conmebol exige que os clubes entreguem suas listas finais com certa antecedência. Nesta edição, as agremiações tem até o dia 29 de julho para fazerem as cinco substituições na lista de 50 nomes que foi entregue no início da fase de grupos.