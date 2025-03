Palmeiras corre contra o tempo para que Abel tenha escalação mais eficiente para a final

O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, tem três dias para programar e bater o martelo em relação à escalação que vai mandar a campo para enfrentar o Corinthians, na Neo Química Arena, pelo jogo de volta da final do Campeonato Paulista. Além dos seis jogadores titulares convocados por suas seleções, o retorno de Mauricio ao time titular é algo a ser considerado.

Com o meia-atacante em campo, o Palmeiras é mais eficiente. O jogador, que passou por cirurgia no ombro direito em fevereiro, quando vivia seu melhor momento em campo, está recuperado e pode ser a surpresa para o Dérbi.

A possibilidade de retorno é vista com bons olhos, já que os números de Maurício são muito positivos: em seis jogos, cinco gols marcados, o que fazem com que seja o artilheiro da equipe ao lado de Estêvão.

No entanto, ela não é certa, pois o prazo de recuperação seria de um mês e uma semana, mais curto do que o de Murilo, que teve a mesma lesão no ano passado, mas teve uma semana a mais para voltar a ser relacionado pela comissão técnica.

Estêvão e Weverton estão servindo a Seleção Brasileira, enquanto Richard Ríos está com a da Colômbia. Além deles, Piquerez, Facu Torres e Emi Martínez foram chamados pelo Uruguai. Com isso, a diretoria do Palmeiras optou por organizar voos fretados para conseguir uma logística pontual sem perder seus titulares para a decisão do dia 27.

A ideia do clube paulista é mandar dois voos fretados para buscar os atletas. Um sairá da Colômbia, adversário do Paraguai na 14ª rodada, e o outro da Bolívia, que encara o Uruguai, também na terça-feira (25). Estêvão e Weverton estarão na Argentina, adversária do Brasil, e retornará a São Paulo em voo comercial.

Decisão em Itaquera

O técnico Abel Ferreira espera contar com todos os seus titulares para o jogo que vale o tetracampeonato paulista para o Palmeiras. Para conquistar o feito inétido, o Verdão precisará vencer por dois ou mais gols de diferença. Caso vença por um, a taça será decidida nos pênaltis, enquanto o empate garante o título paulista ao Corinthians.