Palmeiras vive expectativa pelo retorno de Maurício para final do Paulistão

O Palmeiras vive a expectativa pelo retorno de Maurício para a final do Campeonato Paulista. O jogador tem participado de parte dos treinamentos com os colegas, parte de sua transição física, e pode ser novidade de Abel Ferreira para o duelo com o Corinthians.

O meia é o artilheiro do Palmeiras no Campeonato Paulista com cinco gols. Mauricio sofreu uma luxação no ombro em empate por 0 a 0 contra o São Paulo, ainda na primeira fase do torneio, no dia 16 de fevereiro.

O atleta precisou passar por uma cirurgia, se recuperou e treina com os colegas visando a decisão. Na última sexta-feira (21), o Palmeiras venceu o Mauaense por 6 a 1, na Academia de Futebol, e segue se preparando para a decisão.

A expectativa é que Maurício fortaleça o meio de campo do Verdão para o confronto contra o Corinthians. No jogo de ida, o Palmeiras sofreu para crias oportunidades incisivas pelo meio de campo. Foram 20 finalizações a gol na derrota por 1 a 0, mas com muitos cruzamentos.

Maurício pode ser novidade do Palmeiras para decisão do Paulistão (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras/by Canon)

Final do Paulistão

O Palmeiras volta a campo na próxima quinta-feira (27), às 21h35 (de Brasília), para enfrentar o Corinthians na Neo Química Arena, pelo jogo de volta da final do Campeonato Paulista.

Após ser derrotado por 1 a 0 na primeira partida, a equipe comandada por Abel Ferreira precisa vencer por dois gols de diferença para conquistar o tetracampeonato estadual no tempo normal. Se ganhar por apenas um gol, a decisão será levada para os pênaltis. Qualquer outro resultado dá o título ao rival.