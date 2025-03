Palmeiras: Data Fifa é trunfo para adaptação de Vitor Roque antes de decisão

O Palmeiras segue se preparando para a decisão do Paulistão contra o Corinthians, na próxima quinta-feira (27), às 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena. O atacante Vitor Roque é uma das armas do Verdão para reverter a desvantagem mínima no placar agregado.

Anunciado no dia 28 de fevereiro, o jogador é um dos principais reforços do Palmeiras para a temporada. O atacante de 19 anos fez a sua estreia contra o São Paulo, no dia 10 de março, pela semifinal do Paulistão e foi titular contra no jogo de ida da final contra o Corinthians, seis dias depois. Com pouco tempo de clube, Vitor Roque ganhou a vaga de Flaco López.

— É uma contratação dela, não do treinador. Foi difícil porque o Flaco estava bem, ele tinha feito gol no último jogo, mas a verdade é que esse jogo pedia mais a mobilidade do Vitor Roque, que ataca a profundidade. Teve o pênalti em cima dele, teve uma assistência para o Facundo, que poderia ter batido por cima do Rafael — afirmou Abel Ferreira após o confronto contra o São Paulo.

Vitor Roque atuou em duas partidas pelo Palmeiras (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Preparação

A Data Fifa interrompeu o calendário dos clubes para a disputa dos jogos das seleções. Vitor Roque ganhou 11 dias para treinar e aprimorar sua parte física visando o confronto contra o Corinthians. Nesta sexta-feira (21), o atacante participou de um jogo-treino contra o Mauaense, na Academia de Futebol, no qual o Palmeiras venceu por 6 a 1, mas não marcou gols.

O Verdão busca a virada contra o Corinthians para conquistar o título do Paulistão. Na ida, o Palmeiras perdeu por 1 a 0 no Allianz Parque e precisa vencer por um gol de diferença para levar a partida para a decisão por pênaltis.