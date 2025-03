Cambistas vendem ingressos até 1000% mais caros para Corinthians x Palmeiras

Corinthians e Palmeiras decidem o Campeonato Paulista na próxima quinta-feira (27), às 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena. O clube alvinegro ainda não abriu a venda de ingressos para o duelo, mas cambistas comercializam entradas que superam em 1000% os valores estabelecidos pela diretoria do Timão.

Cambismo é um problema recorrente nos jogos do Corinthians. Em entrevista ao Ge.globo, Marcelo Munhões, chefe do departamento de tecnologia do clube até janeiro, denunciou que o volume de ingressos que chegam às mãos de cambistas aumentou desde o ano passado. Em resposta, a diretoria do Timão lançou a 'Operação Ingresso Legal', visando combater o comércio ilegal de ingressos.

Partida será na Neo Química Arena (Foto: João Damasceno/Corinthians)

A reportagem do Lance! entrou em contato com torcedores e investigou organizações que trabalham nas redes sociais vendendo ingressos para diversos eventos, que incluem shows, espetáculos e ingressos para jogos de futebol. Entradas para a decisão entre Corinthians e Palmeiras já estão no quarto lote de reservas, com entradas nos setores mais baratos (Sul), até os mais caros (Camarotes).

Com um sistema de reservas, os cambistas aceitam pagamento somente via Pix ou no cartão de crédito. As entradas mais baratas são para o Setor Sul, e são comercializadas por R$ 780, cerca de 1715% mais caro que o valor do setor estabelecido pelo Corinthians para a decisão, R$ 43.

São vendidos ingressos para todos os setores do estádio, menos na área reservada aos torcedores organizados do Corinthians.

Com dificuldades de garantir ingressos, muitos torcedores acabam recorrendo aos cambismo, entretanto, relatam que também são comercializadas entradas falsas, fato também destacado pelo Corinthians.

Novo preço dos ingressos

O Corinthians mudou a política de preços das entradas para sócios do programa Minha Vida do Fiel Torcedor em fevereiro com cinco faixas dependendo da competição e importância do confronto. A final do Paulistão se encaixa no Preço B, que inclui a final do Paulistão, semi da Copa do Brasil, oitavas e quartas da Libertadores e Sul-Americana.

Valores das entradas mais baratas

Faixa E (Mais barato) - R$ 33

Jogos da fase de classificação do Paulistão (exceto clássicos)

Setores Norte e Sul

Faixa D - R$ 35

Duelos contra Santos, Palmeiras e São Paulo no Paulistão

Quartas de final do Paulistão

Oitavas da Copa do Brasil

Jogos do Brasileirão (exceto clássicos)

Pré-Libertadores

Faixa C - R$ 38

Semifinal do Paulistão

Quartas da Copa do Brasil

Clássicos no Brasileirão

Fase de grupos da Libertadores/Sul-Americana

Faixa B - R$ 43

Final do Paulistão

Semifinal da Copa do Brasil

Oitavas e quartas da Libertadores/Sul-Americana

Faixa A (Mais caro) - R$ 48

Final da Copa do Brasil

Semifinal da Libertadores/Sul-Americana

Fiscalização do clube

A decisão do Paulistão contará apenas com torcedores do Corinthians. Desde 2016, o Ministério Público de São Paulo determina que os clássicos paulistas só podem ocorrer com torcedores da equipe mandante. A comercialização dos ingressos deve começar na segunda-feira (24).

O Corinthians irá implementar o sistema de reconhecimento facial até julho. A prática é uma tentativa para frear as ações dos cambistas.

— O Corinthians vem trabalhando rigorosamente para que isso aconteça o mais rápido possível, desde o dia que assumimos essa gestão. A gente vem trabalhando muito para que a gente possa mudar essa situação. Hoje a tecnologia é o reconhecimento facial. O torcedor não precisa ter a sua condição melhor que a gente faz, ele trabalha muito para ter uma condição de ingressos mais baratos, uma condição que esse torcedor possa assistir aos jogos e o cambismo atrapalha muito isso e prejudica as receitas do clube. Com o reconhecimento facial não tenho dúvidas que isso vai acabar praticamente tudo e, se tudo der certo, até junho o reconhecimento facial estará implantado — disse Augusto Melo em pronunciamento na Corinthians TV.