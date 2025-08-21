Palmeiras recalcula rota na janela, reestrutura elenco e busca novas contratações

A diretoria do Palmeiras entende que cometeu erros em algumas etapas da reformulação do elenco após a primeira janela de transferências e trabalha até 2 de setembro, data limite para anunciar novos reforços, para recalcular a rota.

Ao todo, oito jogadores deixaram o clube, incluindo os titulares Richard Ríos, hoje no Benfica, e Estêvão, atual atacante do Chelsea. Em contrapartida, quatro reforços foram contratados para rejuvenescimento de setores do campo, principalmente nas laterais

Em fim de contrato, os experientes Mayke e Marcos Rocha acertaram a rescisão amigável com o Palmeiras. Para a direita, o clube trouxe Khellven, ex-CSKA da Rússia, que disputa posição com Giay.

Pelo lado oposto, o Palmeiras negociou Vanderlan com o Red Bull Bragantino e contratou Jefté, formado nas categorias de base do Fluminense e que defendeu o Rangers, da Escócia, na última temporada.

Além dos laterais, Ramón Sosa foi contratado para suprir a saída de Estêvão no ataque, enquanto Carlos Miguel, ex-goleiro do Corinthians, chegou para acirrar a disputa pela meta com Weverton, que tinha apenas Marcelo Lomba como alternativa entre os profissionais.

Agora, a diretoria alviverde concentra esforços na busca por um camisa 8. Sem Ríos, que se despediu após o Mundial, Lucas Evangelista é a única opção de origem no elenco e tem recebido sequência da comissão técnica de Abel Ferreira desde a saída do colombiano.

Ativo no mercado, o Palmeiras anunciou na Jefté como novo reforço (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Carlos Miguel está liberado para estrear pelo Palmeiras

Anunciado oficialmente na última terça-feira (19), Carlos Miguel foi registrado no BID da CBF e está liberado para atuar pelo Palmeiras. A tendência é que seja relacionado para o duelo contra o Sport, pelo Brasileirão, já que ainda não está inscrito na Copa Libertadores.

Caso avance de fase, o Palmeiras poderá fazer alterações na lista de inscritos e incluir o goleiro. Após vencer a ida por 4 a 0, a equipe de Abel Ferreira pode perder por até três gols de diferença para seguir na competição.