Palmeiras começa a esvaziar DM e pode ter retorno de jogadores na estreia da Copa do Brasil

Os problemas físicos que fizeram com que o departamento médico do Palmeiras aumentasse consideravelmente de forma repentina recentemente parece ter dado um descanso ao elenco de Abel Ferreira. Isso porque há chances de dois jogadores retornarem para a partida desta quinta-feira (23), contra o Jacuipense, no Allianz Parque, pela estreia da Copa do Brasil.

continua após a publicidade

➡️ Paulinho avança em recuperação, e Palmeiras tem estratégia definida para retorno do atacante

Na última partida do Verdão o centroavante Vitor Roque, que havia lesionado o tornozelo esquerdo na semifinal do Paulistão, retornou contra o Athletico, pelo Brasileirão, e segue como opção para a comissão técnica. Agora, o atacante Paulinho e o lateral-esquerdo Jefté, em fase de transição física após lesão muscular na coxa, participaram das últimas atividades com o elenco e podem aparecer no banco de reservas.

A expectativa principal fica por conta do camisa 10, que não joga desde o dia 4 de julho de 2025, já que precisou refazer uma cirurgia na tíbia da perna direita. Esse duelo do meio da semana é visto como uma "data ideal" traçada pelo departamento médico do clube em relação às condições clínicas de Paulinho, que entrará em campo de forma gradual e com pouca minutagem até recuperar seu ritmo de jogo.

continua após a publicidade

Caso os dois retornos se confirmem na Copa do Brasil, apenas o lateral-esquerdo Piquerez ficará no departamento médico. O uruguaio passou por cirurgia no tornozelo direito e não tem data prevista para retornar. Ainda que Paulinho e Jefté não sejam relacionados, os dois já não estão mais no departamento médico, estão apenas em fase final de transição.

➡️ CBF divulga revisão do VAR em pênalti anulado do Athletico-PR contra o Palmeiras

Palmeiras pronto para a estreia

O uruguaio Emiliano Martínez disputou contra o Athletico seu 10º jogo na temporada, sendo o quinto entre os titulares, e falou sobre o primeiro jogo do Verdão na competição nacional.

continua após a publicidade

- A preparação vai ser como fazemos em todos os jogos, com a mesma seriedade. É isso que o Palmeiras exige: entrar para ser campeão em todas as competições. Vai ser o primeiro passo para o nosso objetivo [na Copa do Brasil]. Desde hoje já começamos a preparação para esse mata-mata que é muito importante para nós - disse o volante.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

(Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

🤑 Aposte na vitória do Palmeiras na estreia da Copa do Brasil!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.