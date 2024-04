Leila Pereira, do Palmeiras, John Textor, do Botafogo, e Julio Casares, do São Paulo (Foto: Divulgação Botafogo)







Copiar Link

Escrito por Rafael Oliva • Publicada em 01/04/2024 - 20:47 • São Paulo (SP)

O Palmeiras não demorou a rebater as novas acusações de John Textor, sócio majoritário da SAF do Botafogo, contra o clube. Segundo comunicado enviado à reportagem nesta segunda-feira (1), o Verdão está tomando todas as medidas judiciais cabíveis contra o "dono" do Glorioso.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

O Alviverde definiu o empresário como um "caricato cartola". Além disso, classificou as atitudes dele como "tentativas bizarras de justificar a perda do título brasileiro de 2023".

➡️ Aposte R$200 no Lance! Betting e fature mais de R$400 se o Internacional superar o Belgrano

- O Palmeiras vem adotando todas as medidas jurídicas cabíveis contra o dono da SAF do Botafogo, John Textor, e não pretende se manifestar novamente sobre a bizarra tentativa do caricato cartola de justificar a perda do título brasileiro de 2023. Confiamos que as autoridades competentes tomarão as providências necessárias com a urgência que o tema exige - afirmou o Palmeiras, sobre John Textor, em nota.

O comunicado surgiu porque Textor novamente acusou, sem apresentar provas, que o Verdão teria sido beneficiado por um esquema de manipuação de resultados através da arbitragem, nos últimos anos.

- Ano passado foi turbulento. Não vou deixar o que aconteceu ano passado ir desmarcado. Estamos em uma nova temporada por vir. Temos provas pesadas, 100% confirmadas de que o Palmeiras vem sendo beneficiado por manipulação de resultados por pelo menos duas temporadas. Desculpe se isso vai criar barulho, mas tenho provas, vou mandar aos procuradores. Estou aqui para defender a honra do meu clube. Os jogadores têm que jogar, os torcedores, torcer. Mas isso é uma luta, e estamos juntos. Podem ter certeza que ninguém vai mexer nas nossas partidas desse ano. Prometo a vocês - disse o empresário, em entrevista ao "Canal do Medeiros".

Palmeiras venceu Botafogo de virada, em jogo que "iniciou" a revolta de Textor (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

COMO TUDO COMEÇOU

Textor começou sua "batalha" contra o Palmeiras quando o Botafogo foi derrotado por 4 a 3, de virada, ainda pela última edição do Brasileirão. Ele definiu a partida como "roubo", fez acusação de corrupção e pediu renúncia do presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues. As falas culminaram em sua suspenção por 30 dias.

➡️ Palmeiras ‘ignora’ acusações e espera que John Textor apresente provas de corrupção

Desde então, o dono da SAF do time carioca faz acusações de casos de corrupção na arbitragem brasileira, mas nunca apresentou provas.