Escrito por Rafael Oliva • Publicada em 08/03/2024 - 21:07 • São Paulo (SP)

O Palmeiras decidiu "ignorar" as acusações de John Textor, sócio majoritário da SAF do Botafogo, sobre supostos casos de corrupção na arbitragem brasileira.

Sem adotar uma posição pública a respeito das polêmicas falas do estadunidense, o Verdão apoia a lisura no futebol e espera que ele apresente as provas que declarou ter, segundo apuração do Lance!. De acordo com Textor, existem áudios de árbitros reclamando de não receberem propinas combinadas.

- Os fãs vão ficar sabendo, nos próximos 30 dias, o que realmente aconteceu no campeonato. (...) Alguém dizer que não há corrupção no Brasil, quando eu tenho juízes gravados reclamando de não terem suas propinas pagas... Talvez a CBF não devesse me processar. Eu não acusei o Ednaldo. Nunca disse nada sobre ele. Ele não é um corrupto. Ele é um homem que comanda uma organização que provavelmente precisa administrar melhor a corrupção externa. Porque é uma batalha contra fatores externos. É uma batalha que existe e está aqui. Houve manipulações e erros em 2021, 2022, 2023, e nós temos provas - afirmou Textor, após vitória do Botafogo sobre o Bragantino.

O Palmeiras também questiona os estudos apresentados sobre suposto favorecimento da arbitragem ao Verdão no Brasileirão 2023. O proprietário do time carioca contratou a empresa Good Game!, que chegou à conclusão que o Glorioso ficaria com 21 pontos de vantagem em relação ao Alviverde na competição.

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) considerou que a argumentação não era forte e arquivou o caso sobre o estudo. Um auditor do tribunal, inclusive, ironizou o pedido.

Na virada do Palmeiras sobre o Botafogo, por 4 a 3, John Textor definiu a partida como "roubo". Ele também fez acusação de corrupção e pediu renúncia do presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues. As falas culminaram em sua suspenção por 30 dias.

Amplo favorito ao título brasileiro do ano passado, o Botafogo tinha 14 pontos de vantagem sobre o Verdão e acabou perdendo o título para o adversário.