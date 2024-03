John Textor, do Botafogo, pe denunciado pelo STJD por não apresentar provas de corrupção

John Textor, dono da SAF do Botafogo (Foto: Olivier Chassignole/AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 25/03/2024 - 11:32 • Rio de Janeiro (RJ)

Dono da SAF do Botafogo, John Textor foi oficialmente denunciado pela procuradoria-geral do Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nesta segunda-feira (25), por não ter apresentado as provas de corrupção no futebol brasileiro que alegou ter. A informação é do jornal "O Globo".

➡️ Tudo sobre o Glorioso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Botafogo

O empresário norte-americano afirmou ter "juízes gravados reclamando de não terem propinas pagas", após vitória do Botafogo sobre o Bragantino, em 6 de março. Dois dias depois, o STJD abriu inquérito e deu prazo de três dias úteis para que Textor entregasse as provas que dizia ter, porém, a ordem foi ignorada pelo bilionário.

Desta forma, o dono da SAF alvinegra foi denunciado no artigo 223 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), por "deixar de cumprir ou retardar o cumprimento de decisão". A pena prevista em caso de condenação é de 90 a 360 dias de suspensão, além de pagamento de multa.

Dono da SAF do Botafogo, John Textor será julgado pelo STJD (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

➡️ É O BRASA! Coloque R$200 no Brasil contra a Espanha e fature mais de R$640 no Lance! Betting

No dia 14 de março, o pleno do tribunal chegou a votar a possibilidade de suspensão automática de John Textor, mas foi formada maioria contra. Além disso, foi definido também que o STJD tem competência para julgar o caso, ao contrário do que alega a defesa do empresário.