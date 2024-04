Sem apresentar provas, Textor acusou o Palmeiras mais uma vez (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Gazeta Press)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/04/2024 - 17:25 • São Paulo (SP)

John Textor, sócio majoritário da SAF do Botafogo, voltou a acusar que o Palmeiras teria sido beneficiado pela arbitragem nos últimos anos. Sem apresentá-las, o norte-americano afirmou ter "provas pesadas, 100% confirmadas" sobre o caso.

De acordo com o empresário, o Verdão vem sendo "ajudado" há pelo menos duas temporadas.

- Ano passado foi turbulento. Não vou deixar o que aconteceu ano passado ir desmarcado. Estamos em uma nova temporada por vir. Temos provas pesadas, 100% confirmadas de que o Palmeiras vem sendo beneficiado por manipulação de resultados por pelo menos duas temporadas. Desculpe se isso vai criar barulho, mas tenho provas, vou mandar aos procuradores. Estou aqui para defender a honra do meu clube. Os jogadores têm que jogar, os torcedores, torcer. Mas isso é uma luta, e estamos juntos. Podem ter certeza que ninguém vai mexer nas nossas partidas desse ano. Prometo a vocês - afirmou, em entrevista ao "Canal do Medeiros".

Em 2023, o Alviverde foi campeão brasileiro e superou o Glorioso na tabela, que tinha 14 pontos de vantagem em relação ao time paulista. Antes, em 2022, o Verdão também conquistou o torneio. Em ambas ocasiões, nenhuma autoridade apresentou indícios de favorecimentos.

Textor começou sua "batalha" contra o Palmeiras quando o Botafogo foi derrotado por 4 a 3, de virada, ainda pela última edição do Brasileirão. Ele definiu a partida como "roubo", fez acusação de corrupção e pediu renúncia do presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues. As falas culminaram em sua suspenção por 30 dias.

Desde então, o dono da SAF do time carioca faz acusações de casos de corrupção na arbitragem brasileira, mas nunca apresentou provas. No último mês de março, o Verdão emitiu nota abordando o tema.

VEJA A NOTA DO PALMEIRAS NA OCASIÃO

A Sociedade Esportiva Palmeiras informa que tomará todas as medidas legais cabíveis – nas esferas civil, criminal e esportiva – contra o dono da SAF do Botafogo, John Textor, para que ele responda pelas declarações irresponsáveis e levianas que, recorrentemente, têm envolvido o nome do atual bicampeão brasileiro.

A nossa história de 109 anos é pautada pela ética e pelo respeito aos adversários e entidades. Se Textor tem informações sobre a prática de atos ilícitos no futebol brasileiro, que as apresente imediatamente aos órgãos competentes, incluindo os públicos.

Aceitar a derrota, por mais dolorida que ela seja, é o primeiro passo a ser dado por quem almeja se reerguer. Vale lembrar que, no ano passado, sofremos uma dura eliminação na semifinal da Libertadores, mas a superamos rapidamente porque tivemos autocrítica e não terceirizamos culpas.

Em vez de administrar um momento de instabilidade com a frieza que se espera de um empresário, porém, Textor prefere se portar como um caricato cartola à moda antiga.

Ressaltamos o nosso mais profundo respeito pelo Botafogo de Futebol e Regatas, clube centenário com o qual tivemos o privilégio de disputar, em 2023, um dos mais emocionantes Brasileiros da história.