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Palmeiras reencontra Cerro Porteño nas oitavas da Libertadores e evita rivais; veja caminho

Alviverde não venceu o rival nas duas partidas entre as equipes na fase de grupos

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Vitor Palhares
São Paulo (SP)
Dia 29/05/2026
12:46
Atualizado há 2 minutos
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Palmeiras - Libertadores
imagem cameraArias durante partida entre Palmeiras e Cerro (Foto: Roberto Casimiro /Fotoarena/Folhapress)
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O Palmeiras vai encarar o Cerro Porteño, do Paraguai, nas oitavas de final da Copa Libertadores. A definição do confronto aconteceu no início da tarde desta sexta-feira, em sorteio realizado na sede da Conmebol, entidade responsável pela organização da competição.

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+ Abel comemora convocação de Flaco e defende tradição na Libertadores: 'O Palmeiras é fortíssimo'

Os jogos das oitavas serão disputados apenas após a Copa do Mundo, em agosto, entre os dias 11 e 20. As datas e os horários das partidas ainda serão divulgados pela Conmebol.

A equipe comandada por Abel Ferreira volta a reencontrar o Cerro nesta edição do torneio. Na fase de grupos, as equipes empataram em 1 a 1 no Paraguai. Já no Allianz Parque, o Verdão foi derrotado por 1 a 0, com gol de Vegetti.

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Classificado em segundo lugar do Grupo F, com 11 pontos, dois a menos que o adversário das oitavas, o Palmeiras fará o primeiro jogo em casa. A partida decisiva pela vaga nas quartas de final será disputada no Estádio General Pablo Rojas.

— Tenho certeza absoluta que vai ser tanta preocupação para nós quanto para as equipes que jogam contra o Palmeiras. O Palmeiras é fortíssimo jogando fora de casa. Seja qual for o adversário, não vamos mudar nossa forma de jogar — afirmou Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, em entrevista coletiva após a classificação.

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Caso avance às quartas de final, o Palmeiras enfrentará o vencedor do confronto entre Mirassol e LDU, do Equador.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, durante partida contra o Cerro Porteño, pela Libertadores
Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, durante partida contra o Cerro Poreteño (Foto: Roberto Casimiro /Fotoarena/Folhapress)

Veja os confrontos das oitavas de final da Libertadores 2026

Lado A

    1.
  1. Estudiantes-ARG x Universidad Católica-CHI
    2. 2.
  2. Corinthians x Rosario Central-ARG
    3. 3.
  3. Cruzeiro Flamengo
    4. 4.
  4. Deportes Tolima-COL x Independiante Del Valle-EQU

Lado B

    1.
  1. Mirassol x LDU-EQU
    2. 2.
  2. Palmeiras x Cerro Porteño-PAR
    3. 3.
  3. Platense-ARG x Coquimbo Unido-CHI
    4. 4.
  4. Fluminense x Independiente Rivadavia-ARG

*Jogos separados pelos dois blocos de chaveamento. Times do lado direito fazem o segundo jogo em casa.

Próximo jogo do Palmeiras

Após garantir classificação ao mata-mata da Libertadores com goleada por 4 a 1 sobre o Junior Barranquilla, o Palmeiras volta a campo no próximo domingo, quando recebe a Chapecoense, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O confronto também marcará a despedida da equipe antes da pausa para a Copa do Mundo. Para a partida, Abel Ferreira não poderá contar com os atletas convocados por suas respectivas seleções.

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