Palmeiras reencontra Cerro Porteño nas oitavas da Libertadores e evita rivais; veja caminho
Alviverde não venceu o rival nas duas partidas entre as equipes na fase de grupos
- Matéria
- Mais Notícias
O Palmeiras vai encarar o Cerro Porteño, do Paraguai, nas oitavas de final da Copa Libertadores. A definição do confronto aconteceu no início da tarde desta sexta-feira, em sorteio realizado na sede da Conmebol, entidade responsável pela organização da competição.
ANÁLISE: Convocados têm ‘noite dos sonhos’ em despedida pelo Palmeiras antes da Copa
Palmeiras
Emiliano Martínez será convocado pelo Uruguai, e Palmeiras terá 7 nomes na Copa
Palmeiras
Giay, do Palmeiras, integrará treinamentos da Argentina pré-Copa do Mundo
Palmeiras
+ Abel comemora convocação de Flaco e defende tradição na Libertadores: 'O Palmeiras é fortíssimo'
Os jogos das oitavas serão disputados apenas após a Copa do Mundo, em agosto, entre os dias 11 e 20. As datas e os horários das partidas ainda serão divulgados pela Conmebol.
A equipe comandada por Abel Ferreira volta a reencontrar o Cerro nesta edição do torneio. Na fase de grupos, as equipes empataram em 1 a 1 no Paraguai. Já no Allianz Parque, o Verdão foi derrotado por 1 a 0, com gol de Vegetti.
Classificado em segundo lugar do Grupo F, com 11 pontos, dois a menos que o adversário das oitavas, o Palmeiras fará o primeiro jogo em casa. A partida decisiva pela vaga nas quartas de final será disputada no Estádio General Pablo Rojas.
— Tenho certeza absoluta que vai ser tanta preocupação para nós quanto para as equipes que jogam contra o Palmeiras. O Palmeiras é fortíssimo jogando fora de casa. Seja qual for o adversário, não vamos mudar nossa forma de jogar — afirmou Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, em entrevista coletiva após a classificação.
Caso avance às quartas de final, o Palmeiras enfrentará o vencedor do confronto entre Mirassol e LDU, do Equador.
Veja os confrontos das oitavas de final da Libertadores 2026
Lado A
- Estudiantes-ARG x Universidad Católica-CHI
- Corinthians x Rosario Central-ARG
- Cruzeiro x Flamengo
- Deportes Tolima-COL x Independiante Del Valle-EQU
Lado B
- Mirassol x LDU-EQU
- Palmeiras x Cerro Porteño-PAR
- Platense-ARG x Coquimbo Unido-CHI
- Fluminense x Independiente Rivadavia-ARG
*Jogos separados pelos dois blocos de chaveamento. Times do lado direito fazem o segundo jogo em casa.
Próximo jogo do Palmeiras
Após garantir classificação ao mata-mata da Libertadores com goleada por 4 a 1 sobre o Junior Barranquilla, o Palmeiras volta a campo no próximo domingo, quando recebe a Chapecoense, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O confronto também marcará a despedida da equipe antes da pausa para a Copa do Mundo. Para a partida, Abel Ferreira não poderá contar com os atletas convocados por suas respectivas seleções.
🟢 Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras
⚽ Aposte em +2.5 gols em Palmeiras x Chapecoense @1.57
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias