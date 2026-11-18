Ficou difícil! Veja o que o Palmeiras precisa para ser campeão do Brasileirão
Alviverde segue com 73 pontos, contra 79 do Flamengo, que venceu o Athletico na rodada; equipes se enfrentam em duelo direto no sábado (21)
O Palmeiras perdeu de virada para o Cruzeiro na noite desta quarta-feira (18), no Mineirão, e viu suas chances de conquistar o título do Brasileirão diminuírem. A equipe comandada por Abel Ferreira permaneceu com 73 pontos, enquanto o Flamengo chegou aos 79 após vencer o Athletico no Maracanã.
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Para evitar que o Flamengo conquiste o título já na próxima rodada, o Palmeiras precisa vencer o rival direto no confronto marcado para sábado (21), no Nubank Parque. Em caso de empate ou derrota, o Rubro-Negro garantirá matematicamente o título da competição.
Para o confronto direto com o Flamengo, Abel Ferreira não poderá contar com o zagueiro Barboza. Pendurado, o defensor recebeu cartão amarelo aos 31 minutos do primeiro tempo, após cometer falta em Marquinhos, e cumprirá suspensão na próxima rodada.
A derrota no Mineirão marcou o primeiro dos seis compromissos do Palmeiras nesta reta final de temporada, que inclui quatro partidas fora de casa. Além da disputa pelo Brasileirão, o Alviverde enfrenta o Estudiantes em 28 de novembro, em Montevidéu, pela final da Libertadores.
Em 6 de dezembro, o compromisso será diante do Grêmio, no Mané Garrincha, pela decisão da Copa do Brasil. O Palmeiras já conquistou um título em 2026: o Campeonato Paulista, após vencer o Novorizontino na decisão, no início da temporada.
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- 36ª rodada
Palmeiras x Flamengo - 21/11
- 37ª rodada
Chapecoense x Palmeiras - 24/11
Coritiba x Flamengo - 29/11
- 38ª rodada
Palmeiras x Coritiba - 02/12
Flamengo x Chapecoense 02/12
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