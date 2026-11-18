O Palmeiras perdeu de virada para o Cruzeiro na noite desta quarta-feira (18), no Mineirão, e viu suas chances de conquistar o título do Brasileirão diminuírem. A equipe comandada por Abel Ferreira permaneceu com 73 pontos, enquanto o Flamengo chegou aos 79 após vencer o Athletico no Maracanã.

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Para evitar que o Flamengo conquiste o título já na próxima rodada, o Palmeiras precisa vencer o rival direto no confronto marcado para sábado (21), no Nubank Parque. Em caso de empate ou derrota, o Rubro-Negro garantirá matematicamente o título da competição.

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Para o confronto direto com o Flamengo, Abel Ferreira não poderá contar com o zagueiro Barboza. Pendurado, o defensor recebeu cartão amarelo aos 31 minutos do primeiro tempo, após cometer falta em Marquinhos, e cumprirá suspensão na próxima rodada.

A derrota no Mineirão marcou o primeiro dos seis compromissos do Palmeiras nesta reta final de temporada, que inclui quatro partidas fora de casa. Além da disputa pelo Brasileirão, o Alviverde enfrenta o Estudiantes em 28 de novembro, em Montevidéu, pela final da Libertadores.

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Em 6 de dezembro, o compromisso será diante do Grêmio, no Mané Garrincha, pela decisão da Copa do Brasil. O Palmeiras já conquistou um título em 2026: o Campeonato Paulista, após vencer o Novorizontino na decisão, no início da temporada.

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Palmeiras perdeu de virada para o Cruzeiro no Mineirão, na noite desta quarta-feira, e viu o Flamengo abrir vantagem na liderança do Brasileirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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